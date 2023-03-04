Крупная солнечная вспышка произошла 3 февраля, объявлено предупреждение о незначительном солнечном шторме, сообщает The Watchers.
Радиоизлучение двух типов со скоростью 247 км/с зарегистрированы в 17:53 по всемирному координированному времени (19:53 по Киеву - УНИАН), что свидетельствует о сильном выбросе корональной массы и солнечном радиационном шторме, сообщает издание. Кроме того был зарегистрирован 10-сантиметровый радиовсплеск.
Хотя регион, где произошла вспышка, направлен не на Землю, все равно существует возможность, что часть извержения все же достигнет нашей планеты.
Магнитные бури в марте 2023 - самые опасные даты
Как сообщал УНИАН ранее, в начале марта ожидается трехдневная магнитная буря - с 5 по 7 число.
Буря 5 марта будет слабой , 6 марта - средней, затем 7 марта - снова слабой. Затем слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 15 марта.
Как защититься от магнитной бури - советы
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на организм:
- ешьте меньше фастфуда, жирной, жареной, соленой и острой пищи, откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;
- делайте зарядку или хотя бы больше ходите пешком;
- регулярно проветривайте комнату;
- исключите из жизни главные источники стресса;
- ложитесь спать в одно и то же время суток.