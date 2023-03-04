Существует возможность, что часть извержения достигнет нашей планеты.

Крупная солнечная вспышка произошла 3 февраля, объявлено предупреждение о незначительном солнечном шторме, сообщает The Watchers.

Радиоизлучение двух типов со скоростью 247 км/с зарегистрированы в 17:53 по всемирному координированному времени (19:53 по Киеву - УНИАН), что свидетельствует о сильном выбросе корональной массы и солнечном радиационном шторме, сообщает издание. Кроме того был зарегистрирован 10-сантиметровый радиовсплеск.

Хотя регион, где произошла вспышка, направлен не на Землю, все равно существует возможность, что часть извержения все же достигнет нашей планеты.

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Магнитные бури в марте 2023 - самые опасные даты

Как сообщал УНИАН ранее, в начале марта ожидается трехдневная магнитная буря - с 5 по 7 число.

Буря 5 марта будет слабой , 6 марта - средней, затем 7 марта - снова слабой. Затем слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 15 марта.

Как защититься от магнитной бури - советы

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на организм:

ешьте меньше фастфуда, жирной, жареной, соленой и острой пищи, откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

делайте зарядку или хотя бы больше ходите пешком;

регулярно проветривайте комнату;

исключите из жизни главные источники стресса;

ложитесь спать в одно и то же время суток.

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