На Солнце произошла мощная вспышка / скриншот из видео

Продолжительная солнечная вспышка с выбросом корональной массы произошла на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, солнечная вспышка произошло 17 февраля. Событие длилось 72 минуты. Был произведен выброс корональной массы с полным ореолом, и, похоже, присутствует компонент, направленный на Землю. Расчетное время прибытия - сегодня, 20 февраля.

Это самая сильная солнечная вспышка с 20 апреля 2022 года, а также пятая солнечная вспышка X-класса с начала года и первая вспышка с компонентом, направленным на Землю.

После вспышки было обнаружено радиоизлучение со скоростью 2407 км/с и радиовсплеск продолжительностью 22 минуты. Как сообщается,  это может привести к значительному радиошуму. Однако, как правило, этот шум недолговечен, но может создавать помехи для чувствительных приемников, включая радары, GPS и спутниковую связь.

Как защититься от магнитной бури - советы

Чтобы защитить организм от негативного воздействия бури, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

  • Постарайтесь меньше нервничать. Исключите из жизни главные источники стресса.
  • Посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице.
  • Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.
  • Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда. 
  • Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: