Часть корональной массы выбросило в сторону Земли.

Продолжительная солнечная вспышка с выбросом корональной массы произошла на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, солнечная вспышка произошло 17 февраля. Событие длилось 72 минуты. Был произведен выброс корональной массы с полным ореолом, и, похоже, присутствует компонент, направленный на Землю. Расчетное время прибытия - сегодня, 20 февраля.

Это самая сильная солнечная вспышка с 20 апреля 2022 года, а также пятая солнечная вспышка X-класса с начала года и первая вспышка с компонентом, направленным на Землю.

После вспышки было обнаружено радиоизлучение со скоростью 2407 км/с и радиовсплеск продолжительностью 22 минуты. Как сообщается, это может привести к значительному радиошуму. Однако, как правило, этот шум недолговечен, но может создавать помехи для чувствительных приемников, включая радары, GPS и спутниковую связь.

Как защититься от магнитной бури - советы

Чтобы защитить организм от негативного воздействия бури, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.

Постарайтесь меньше нервничать. Исключите из жизни главные источники стресса.

Посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком.

Регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице.

Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.

Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда.

Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

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