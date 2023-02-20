Продолжительная солнечная вспышка с выбросом корональной массы произошла на Солнце. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, солнечная вспышка произошло 17 февраля. Событие длилось 72 минуты. Был произведен выброс корональной массы с полным ореолом, и, похоже, присутствует компонент, направленный на Землю. Расчетное время прибытия - сегодня, 20 февраля.
Это самая сильная солнечная вспышка с 20 апреля 2022 года, а также пятая солнечная вспышка X-класса с начала года и первая вспышка с компонентом, направленным на Землю.
После вспышки было обнаружено радиоизлучение со скоростью 2407 км/с и радиовсплеск продолжительностью 22 минуты. Как сообщается, это может привести к значительному радиошуму. Однако, как правило, этот шум недолговечен, но может создавать помехи для чувствительных приемников, включая радары, GPS и спутниковую связь.
Как защититься от магнитной бури - советы
Чтобы защитить организм от негативного воздействия бури, нужно придерживаться правил здорового образа жизни.
- Постарайтесь меньше нервничать. Исключите из жизни главные источники стресса.
- Посвятите свободное время активному отдыху, сделайте зарядку. Вместо поездки на транспорте пройдитесь пешком.
- Регулярно проветривайте комнату или чаще бывайте на улице.
- Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.
- Ешьте меньше жареной, жирной и острой еды, а также фастфуда.
- Ложитесь спать в одно и то же время, постарайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.