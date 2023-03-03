Первая магнитная буря в марте накроет Землю в начале месяца.

Работники солнечных лабораторий ведут круглосуточное наблюдение за нашей звездой и заранее предупреждают об опасных для здоровья магнитных бурях. В дни бурь некоторые люди могут чувствовать недомогание. В первой половине марта ожидается лишь две магнитные бури. Эти явления особенно опасны для метеозависимых и пожилых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Прогноз магнитных бурь на март 2023

Погодный сайт Meteoagent сообщает, что в начале марта ожидается трехдневная магнитная буря - с 5 по 7 марта. Буря 5 марта будет слабой по мощности, 6 числа - средней, затем 7 марта - снова слабой. Следующая слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 15 марта.

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Как магнитная буря влияет на организм и как защитить здоровье

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели. Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

повышенное давление и температура;

сильная слабость;

сильная сонливость;

боль в мышцах и суставах;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитные бури прошли для вас незаметно, за несколько дней до бури и во время неё нужно придерживаться несложных правил.

Ешьте меньше фастфуда, жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого ешьте больше овощей и фруктов.

Чаще делайте зарядку или хотя бы больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату.

Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.

Пейте больше травяного и зеленого чая.

Постарайтесь меньше нервничать, если это возможно. Исключите из жизни главные источники стресса.

По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток.

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