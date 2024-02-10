Тихоокеанская плита постепенно погружается под Филиппинскую плиту и из-за этого трескается далеко от своего края.

Литосферная плита в западной части Тихого океана не является стабильной, ее постепенно разрывают на куски тектонические процессы. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые исследовали четыре подводных плато в западной части Тихого океана и пришли к выводу, что они совсем не такие стабильные, какими выглядят. "Мы знали, что геологические деформации, такие как разломы, происходят внутри континентальных плит вдали от границ плит. Но мы не знали, что то же самое происходит с океанскими плитами", — говорит соавтор исследования Эркан Гюн.

Комментируя это исследование, научно-популярное издание Sciencealert объясняет, что ученые еще в 1950-х годах опровергли предположения о ровной поверхности океанического дна. На самом деле оно не похоже на равнину, а изрезано зияющими траншеями и массивными горами.

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На стыках литосферных плит под водой горы образовываются, когда эти плиты сталкиваются, или наоборот расходятся – тогда из щелей поднимается магма и застывает в виде подводных гор. Но ученые долго считали, что внутри литосферных плит, вдали от их краев, большие участки земной коры остаются достаточно стабильными и не подвергаются подобным деформациям.

Чтобы проверить эту гипотезу, авторы исследования собрали имеющиеся данные о двух океанических плато, которые лежат между Японией и Гавайями – подъеме Шацкого и подъеме Гесса. Кроме того они изучили плато Онтонг Ява, что к северу от Соломоновых островов, а также плато Манихики, лежащее к северо-востоку от островов Фиджи и Тонга.

Эти океанические плато расположены в сотнях и даже тысячах километров от ближайших границ литосферной плиты. Однако исследователи обнаружили, что плато имеют общие деформационные и магматические особенности, которые указывают на то, что они разрываются на части силами натяжения на краю Тихоокеанской плиты, где плиты погружаются под соседние плиты.

Разрывы или линии разломов, определенные исследователями, имеют тенденцию идти параллельно ближайшей подводной впадине на краю плиты. Результаты проведенного моделирования показали, что океанические плато являются слабыми местами в земной коре, которые растягиваются, когда край тектонической плиты тянется вниз в отдаленных от самих плато подводных впадинах.

Признавая, что они проанализировали только четыре тихоокеанских плато, исследователи надеются, что их результаты будут стимулировать дальнейшие исследования для картографирования морского дна.

Другие научные новости об изучении океана

Как писал УНИАН, ученые обнаружили самый длинный коралловый риф в мире. О том, что на плато Блейка есть глубоководные кораллы, ученые знали еще с 1960-х годов, но изучить их у них не было возможности.

Также мы рассказывали, что возле Гватемалы обнаружили подводную гору, которая вдвое превышает самое высокое здание Земли. Гигантская структура имеет высоту 1600 метров и занимает площадь 14 квадратных километров.

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