История Карибского моря как летопись записана в этой загадочной воронке.

Карстовые воронки - довольно распространенный тип природных впадин рельефа, образующийся в результате обвала или размывания потолка над подземной полостью. Хотя чаще всего карстовые воронки можно встретить на суше, они также существуют и в океане. Одна из самых известных и наиболее впечатляющих - Большая голубая дыра у берегов Белиза, пишет на страницах Forbes американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Карстовые воронки в море часто изначально были образованы на суше в результате обрушения потолка известняковых пещер и уже потом оказались под водой из-за подъема уровня мирового океана. Большая голубая дыра, имеющая диаметр в 330 метров и глубину в 140 метров, является типичным примером этого явления.

Как пишет Треверс, рыбакам Белиза эта подводная карстовая воронка известна издавна. Однако мировую славу она получила лишь в середине 20-го века, когда попала в научно-популярный телесериал "Подводная одиссея команды Кусто".

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В 1971 году знаменитый французский исследователь океана Жак Ив Кусто и его команда на борту исследовательского судна "Калипсо" прибыли в Белиз, чтобы исследовать Большую голубую дыру, расположенную на атолле Лайтхаус-Риф. Хотя геологи к тому времени уже в определенной степени понимали происхождение этой идеально круглой впадины, экспедиция Кусто впервые подробно зафиксировала воронку на камеру.

Большая голубая дыра когда-то была сухой известняковой пещерой, образованной во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был ниже. Снимки погруженных в воду сталактитов, сделанные командой Кусто, подтвердили существующие геологические теории, показывая, что пещера обвалилась и была затоплена, когда уровень мирового океана поднялся.

В последующие годы Большая голубая дыра стала популярным местом для дайвинга, привлекая морских исследователей, геологов и авантюристов, которые стремились исследовать ее тайны. А в последние годы, благодаря современным технологиям гидролокации, началось настоящее детальное картографирование этого объекта. Так, в 2018 году удалось создать первую полную 3D цифровую модель впадины.

Во время исследований также был обнаружен толстый слой сероводорода на глубине 90 метров, который блокировал доступ кислорода и света, создавая мертвую зону, где не могла выжить ни одна морская жизнь. Ниже вода была абсолютно бескислородной, сохраняя от разложения все, что упало, включая пластиковые отходы и мертвые раковины, которые опустились на дно.

Кроме того, дайверы наблюдали песчаные "водопады", каскадом падавшие по стенкам воронки. Этот процесс свидетельствует о том, что со временем Большая голубая дыра будет погребена под прибрежным песком.

Исследование, проведенное в ноябре 2020 года, показало, что отсутствие кислорода и постепенное засыпание воронки песком создало идеальную капсулу времени. На дне воронки лежит почти 9 метров песка, каждый сантиметр которого является страницей в учебнике истории Карибского моря, рассказывая о том, какой когда-то была температура моря, штормовая активность и даже каким было влияние человека на океан.

Полученные данные в частности подтвердили, что температура моря повышается в течение почти 2000 лет, причем важную роль играют долгосрочные климатические модели, такие как "Эль-Ниньо" и "Атлантическое многодекадальное колебание". Осадки также показывают, что активность ураганов достигла пика между 900 и 1300 годами нашей эры - во время так называемого средневекового теплого периода - когда штормы стали более интенсивными и частыми, размывая береговые линии и смывая больше материала в Голубую дыру.

Но самым удивительным открытием стало свидетельство влияния современного человека. Исследование выявило внезапное изменение состава углерода после 1900 года, связанное с промышленной революцией и ростом выбросов ископаемого топлива - явление, известное как эффект Зюсса. Это означает, что даже эта отдаленная подводная воронка, впервые исследованная из-за своей природной красоты, теперь является летописью климатических изменений, вызванных человеком.

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Также мы рассказывали о том, что некоторые рыбы в Средиземном море применяют хитрый охотничий трюк, чтобы подкрасться ближе к своей добыче. Применение хитростей демонстрирует, почему интеллект является мощным преимуществом в эволюционной борьбе.

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