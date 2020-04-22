Иран сообщил об успешном запуске в космос первого военного спутника

Спутник выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя «Касед».

Корпус стражей исламской революции запустил в космос первый иранский военный спутник под названием «Нур» («Свет»), аппарат успешно выведен на космическую орбиту.

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Об этом сообщает агентство Mehr, однако официального подтверждения этой информации пока нет, передает kommersant. Ранее Иран совершил пару неудачных космических пусков.

По данным агентства, спутник выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя «Касед» («Посланник»). Другие технические подробности не приводятся.

9 февраля Иран не сумел вывести на орбиту спутник собственного производства. Ракета-носитель «Симорг» успешно доставила аппарат дистанционного зондирования земли «Зафар» в космос, однако он не достиг нужной для выхода на орбиту скорости. В январе 2019 года у Ирана также возникли проблемы с выведением на орбиту спутника «Паям». Тогда причиной стало то, что нужной скорости не сумела достичь ракета-носитель. США утверждали, что при запуске Иран использовал технологии, применяемые в межконтинентальных баллистических ракетах.