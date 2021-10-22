Россияне вывели этот спутник на орбиту Земли лишь 9 сентября.

Российский спутник-шпион "Космос-2551" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Яркий огненный шар в небе заметили многие наблюдатели на Среднем Западе Америки. Американское метеоритное общество (AMS) получило более 80 сообщений об этом явлении, пишет Space.com.

AMS опубликовало драматические фото, сделанные некоторыми из наблюдателей, в том числе видео от наблюдателя за небом Брайана Сталсонбурга, на котором видно, как метеор пролетает над городком Форт-Гратіот, штат Мичиган.

По данным AMS, огненный шар загорелся в небе в среду около 00:43 ночи по восточному времени (EDT).

"Это точное прогнозируемое время, когда "Космос-2551" пролетел над регионом и в пределах окна неопределенности времени возвращения, предоставленного космическими силами. Таким образом, я прихожу к выводу, что идентификатор с "Космосом-2551" является достоверным", - заявил астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Падение "космоса-2551", предположительно, никому на Земле не грозит. "Считается, что спутник весит всего около 500 кг, и ожидается, что ни один обломок не достигнет Земли", - сказал Макдауэлл.

В понедельник, 18 октября, Макдауэлл написал, что российский спутник не корректировал свою орбиту ни разу со времени запуска.

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Космос-2551 - это российский разведывательный спутник, который был запущен 9 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в". Вскоре после этого он вышел из строя.

Отметим, это не первый подобный инцидент, который случился с российскими спутниками в этом году. В частности, весной РФ спутник "Космос-2525" также сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Позже, по данным Командования воздушно-космической обороны США NORAD, Россия потеряла военный спутник "Меридиан-2".

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Автор: Александр Топчий