Количество вредоносных программ для Android во 2 квартале 2020 года выросло почти на 20% - эксперты по кибербезопасности

Во 2 квартале в атаках на пользователей Android активно использовалась тема COVID-19.

Количество выявленного вредоносного программного обеспечения для операционной системы Android в апреле-июне 2020 года выросло на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщают специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET.

«Самыми распространенными угрозами для устройств Android в течение 2 квартала оставались приложения со скрытым вредоносным фукнционалом, SMS-трояны, рекламное программное обеспечение и программы для киберпреследования», - сообщается на сайте компании.

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По данным ESET, во 2 квартале в атаках на пользователей Android активно использовалась тема COVID-19. По типичному сценарию банковские трояны распространялись через вредоносный веб-сайт с информацией о коронавирусе, замаскированный под официальный сайт Министерства здравоохранения. Кроме банковских троянов, исследователи ESET обнаружили новую программу-вымогатель для Android, замаскированную под приложение для отслеживания распространения COVID-19.

В компании также сообщили о динамике угроз для операционной системы Mac.

«Большинство угроз для Mac, выявленных продуктами ESET во втором квартале 2020 года, подпадает под категорию нежелательных приложений (41%). На втором и третьем местах находятся рекламное программное обеспечение (28%) и потенциально опасные программы (18%)», - говорится в сообщении.

Согласно информации ESET, наиболее распространенными сценариями заработка на доверчивых пользователях Mac остаются показ нежелательной рекламы и убеждение жертв покупать ненужные сервисы по завышенным ценам. Для распространения рекламного программного обеспечения среди пользователей Mac злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы убедить жертву загрузить сразу приложение с рекламой или загрузчик рекламного ПО.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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