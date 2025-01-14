Новая лазерная технология позволила ученым заставить кожу мумифицированных людей ярко светиться на фоне черной краски татуировки.

Археологи заявили, что высокодетализированные татуировки на перуанских мумиях были сделаны с "особым усилием" около 1200 лет назад, вероятно, с использованием игл кактуса или заостренных костей животных.

Как пишет The Independen, исследователи использовали лазерное сканирование для изучения сложных узоров на человеческих останках из доиспанской Южной Америки, обнаружив доказательства долгой истории татуировок в регионе.

Отмечается, что чернила, используемые в татуировках, кровоточили и выцветали со временем, что еще больше усугублялось мумификацией, из-за чего эти узоры было трудно различить.

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Ученые использовали передовое лазерное сканирование для изучения 1200-летних татуировок на мумифицированных людях из доколумбовой культуры Чанкай, которая развивалась вдоль побережья Перу между 900 и 1533 годами нашей эры.

Чанкай, известный своими тканями со сложными узорами, "был небольшим государством, которое могло массово производить товары и устанавливать торговые отношения с региональными культурами, позже поглощенными империей инков", сказано в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Новая лазерная технология позволила ученым заставить кожу мумифицированных людей ярко светиться на фоне черной краски татуировки. Это почти устранило последствия растекания чернил и раскрыло ранее скрытые детали рисунков татуировок.

Ученые осмотрели более 100 мумифицированных людей и обнаружили останки с "исключительными татуировками", включая рисунки геометрических фигур, таких как треугольники и ромбы.

Они подозревают, что такие сложные узоры могли быть нанесены с помощью тонко заостренного предмета, например, иглы кактуса или заостренной кости животного. Исследователи пишут:

"Каждая точка чернил была нанесена вручную намеренно с большим мастерством, создавая множество изысканных геометрических и зооморфных узоров".

Отмечается, что художественные детали и точность татуировок превосходят современную керамику Чанкай, текстиль и наскальное искусство.

Ученые считают, что некоторые из татуировок были продуктом "особых усилий", что делает их ключевыми для лучшего понимания развития искусства в доколумбовой Южной Америке. Они были обнаружены не на всех мумиях, что предполагает, что они были ограничены подгруппой населения.

Однако, по словам исследователей, для проверки этой теории потребуется будущий анализ новых открытий мумий.

"Таким образом, исследование показывает более высокий уровень художественной сложности в доколумбовом Перу, чем предполагалось ранее, что расширяет степень художественного развития, обнаруженного в Южной Америке в это время", - заявили они.

Ученые надеются, что новая техника может привести к улучшению анализа татуировок на мумиях других цивилизаций. По из словам, потенциально она может выявить похожие "вехи в развитии человеческого искусства" путем изучения других древних татуировок и пролить свет на эволюцию методов нанесения татуировок.

Новости археологии

Археологи обнаружили в Люксембурге клад римских золотых монет возрастом 1700 лет, который был помещен около фундамента небольшого римского форта, похожего на башню.

Команда раскопала 141 золотую монету, отчеканенную между 364 и 408 годами н. э. в Хольцтуме, деревне на севере страны. На монетах изображены портреты восьми императоров, но на трех монетах изображен неожиданный правитель: Евгений, нелегитимный император Западной Римской империи, правивший всего два года (с 392 по 394 год).

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