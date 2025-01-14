Пицца "Маргарита" в этом ресторане стоит от 8 фунтов, пицца "Пепперони" - от 12 фунтов.

Ананас - это топпинг, вызывающий жаркие споры между любителями пиццы по всему миру. Например, известный шеф-повар Гордон Рамзи осуждает такую начинку, однако популярные сети пиццерий с радостью продают гавайскую пиццу своим клиентам.

Одна из пиццерий в Британии Lupa Pizza оригинально решила эту ситуацию, поставив ценник на стандартную гавайскую пиццу в 100 фунтов стерлингов (120 долларов), чтобы отвадить от нее покупателей.

Для понимания уровня цен: пицца "Маргарита" в этом ресторане стоит от 8 фунтов, пицца "Пепперони" - от 12 фунтов, а пицца с фрикадельками - от 14 фунтов.

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Как пишет Independent, пиццерия добавила гавайскую пиццу в свое меню после множества просьб от клиентов. Однако сотрудники взвинтили цену на нее до небес в знак неодобрения.

Ресторан опубликовал в своем Instagram фотографию пиццы в неаполитанском стиле, увенчанной четырьмя кусочками консервированного ананаса, с подписью: "Ананас на пицце - любите или ненавидите? Мы не очень любим, но если вы любите, то теперь она есть в нашем меню Deliveroo за 100 фунтов стерлингов".

До этого ресторан приготовил всего одну гавайскую пиццу, которая была сделана для илюстрации в сообщении (и ананас был удален перед тем, как пицца была съедена).

Шеф-повар ресторана выразил мнение, что ананаса вообще не должно быть на пицце.

"Я люблю пинья-коладу, но ананас на пицце? Никогда. Я лучше положу на нее клубнику, чем эту тропическую угрозу", - убеждает он.

Гавайская пицца - история

Первые упоминания об ананасе в пицце относятся к середине 1950-х годов, а термин "гавайская" использовался для описания пиццы с фруктами и другими сочетаниями ингредиентов.

Однако популярность начинки для пиццы часто приписывают Онтарио, Канада, где греческий иммигрант Сэм Панопулос приготовил пиццу в своем ресторане в 1962 году.

Вдохновленный недавним визитом в Неаполь, Панопулос разработал несколько пицц для меню, а также представил американизированные версии китайских блюд, таких как кисло-сладкая курица, в состав которой входил ананас.

Рассказывают, что Панопулос добавил в одну пиццу консервированный ананас и ветчину, не зная, будет ли это популярно среди клиентов, но смесь соленого и сладкого оказалась выигрышной.

Ранее вСША нашли самого неудачливого доставщика пиццы - работника Domino's Pizza меньше чем за месяц дважды ограбили во время доставки заказов на одной и той же улице.

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