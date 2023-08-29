ASASSN-14li был самым близким к Земле событием приливного разрушения, обнаруженным за десятилетие, и находившимся всего в 290 миллионах световых лет от нас.

Невероятные новые изображения, полученные NASA, показывают гигантскую черную дыру, убивающую огромную звезду.

Астрономы изучают остатки звезды, разорванной черной дырой-убийцей в результате так называемого "приливного разрушения", - сильно преувеличенной версии эффекта, который позволяет гравитации Луны вызывать приливы в океанах Земли. Ученые дали черной дыре имя ASASSN-14li, пишет Mirror.

Впервые обнаруженный еще в конце 2014 года, ASASSN-14li был самым близким к Земле событием приливного разрушения, обнаруженным за десятилетие, находившимся всего в 290 миллионах световых лет от нас.

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NASA смогло использовать рентгеновскую обсерваторию Чандра из-за непосредственной близости останков мертвой звезды, а также космический телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства (ESA) с невероятной детализацией. Исследование провели профессор астроном Джон Миллер из Мичиганского университета и его коллеги, его полные результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Проводя параллели между своей работой и анализом "места преступления", Миллер сказал: "Мы видим внутренности того, что раньше было звездой. Оставшиеся элементы - это подсказки, по которым мы можем выяснить, какая звезда встретила свою гибель".

"Эти рентгеновские телескопы можно использовать в качестве криминалистических инструментов в космосе. Относительное соотношение азота и углерода, которое мы обнаружили, указывает на материал из недр обреченной звезды, который весит примерно в три раза больше массы Солнца", - сказала соавтор статьи доктор Бренна Моклер, астрофизик из Обсерватории Карнеги и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Это означает, что звезда, разрушенная для возникновения события ASASSN-14li, является одной из, если не самой массивной, из всех когда-либо замеченных астрономами приливных разрушений.

"ASASSN-14li интересен тем, что одна из самых сложных задач, связанных с приливными разрушениями, - это возможность измерить массу неудачливой звезды, как мы это сделали здесь", - сказал профессор астрофизики Энрико Рамирес-Руис из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

"Наблюдение за разрушением массивной звезды сверхмассивной черной дырой завораживает, поскольку ожидается, что более массивные звезды будут встречаться значительно реже, чем звезды с меньшей массой", - добавил он.

Поиск черных дыр

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили в галактике CEERS 1019 самую далекую активную сверхмассивную черную дыру на сегодняшний день. Исследователи также наблюдали еще две черные дыры меньшего размера.

А британские ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 30 миллиардов раз тяжелее нашего Солнца. Она была одной из самых больших когда-либо найденных черных дыр, и впервые обнаружена с помощью гравитационного линзирования.

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