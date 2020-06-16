ИТ-компании призвали украинский парламент ускорить переход госорганов на облачные технологии

Представители украинского IT-бизнеса предложили Верховной Раде Украины поддержать законопроект № 2655 «Об облачных услугах», который открывает возможности перехода госуслуг на облачные технологии.

Законопроект воплощает инициативу Министерства цифровой трансформации - успешно реализованную во многих развитых странах стратегию Cloud First. Она предусматривает приоритетную закупку госсектором облачных технологий с целью экономии бюджетных средств. Благодаря этому, например, в период с 2013 по 2016 годы Великобритания сэкономила на IT более 3 млрд фунтов стерлингов.

Европейская Бизнес-Ассоциация поддерживает проект закона №2655 и призывает народніх депутатов на ближайшем заседании рассмотреть и принять документ, чтобы ускорить процесс цифровой трансформации страны, а сэкономленные средства перенаправить на стратегически важные направления для развития страны.

«За три квартала 2019 расходы государства на ИТ-закупки выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., - говорит менеджер ИТ-комитета Европейской Бизнес-Ассоциации Ольга Куничак. - И тенденция к росту прослеживается ежегодно. Облачные решения помогут оптимизировать расходы. Приобретение облачных сервисов не требует постоянного обновления оборудования, покупок нового, очень дорогого «железа» при необходимости повышения мощностей и расходования средств на его обслуживание. Кроме того, при использовании «облака» государство будет оплачивать только фактически потребленный объем услуг, а не приобретенное с запасом на будущее».

Члены Комитета по ИКТ Союза украинских предпринимателей также настаивают на принятии этого законопроекта. «Высокотехнологичная облачная отрасль быстро развивается, создает новые рабочие места в Украине и платит налоги в государственный бюджет, - утверждают они в публичном заявлении. - Принятие инициативы будет способствовать эффективному развитию цифровых технологий в Украине, поскольку предоставляет больше возможностей при создании IT-решений и более надежную защиту данных, чем традиционная инфраструктура».

Как ранее сообщалось, законопроект №2655 рекомендован к принятию парламентским комитетом по цифровой трансформации. Документ также поддержал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram