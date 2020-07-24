Земляне могут погибнуть от инопланетных бактерий, как пришельцы в "Войне миров"

Ученые обнаружили, что с аминокислотами, найденными в метеоритах, труднее бороться, чем с теми, которые существуют на Земле.

В известном романе Герберта Уэлса "Война миров" вторжение марсиан заканчивается тем, что космические захватчики гибнут из-за заражения бактериями на Земле. Но теперь ученые предостерегают, что людям и другим млекопитающим грозит такая же участь в случае контакта с бактериями с других планет.

Как пишет The Independent, при наличии правильных условий и смеси нужных элементов, вполне возможно, что микроорганизмы, такие как бактерии, живущие за пределами Земли. Сейчас существуют планы по поиску таких крошечных форм жизни на Марсе и на некоторых спутниках Юпитера и Сатурна.

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Инопланетные формы жизни теоретически могут состоять из других аминокислот, чем те, к которым люди привыкли на Земле. Эти кислоты - основная биологическая составляющая, которая образует базу для всех известных человечеству живых организмов. Они состоят из азота, углерода, водорода и кислорода. Ученые из Абердинского и Эксетерского университетов проверить, как иммунные клетки млекопитающих реагируют на пептиды, которые содержат две аминокислоты. Они редко встречаются на Земле, но ученые достаточно часто их находят на метеоритах.

Изовалин и 2-аминоизобутановую кислоту ввели в тело мышей, чей иммунитет подобен человеческому. Ученые обнаружили, что реакция организма мышей на "чужеродные" пептиды была "менее эффективной", чем в случае инфекций с этой планеты. Они обнаружили Т-клетки, которые обычно убивают возбудителей болезней. Но в случае аминокислот из метеоритов реакция Т-клеток была ниже, чем ожидалось. Уровень активации составлял 15-61% по сравнению с 82-91% в случае пептидов, созданных полностью из земных аминокислот.

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"Жизнь на Земле основано на 22 ключевых аминокислотах. Наше исследование показало, что эти экзопептиды все еще обрабатываются. Т-клетки активны. Но их реакция менее эффективна, чем в случае "обычных" земных пептидов", - пояснила доктор Катя Шаефер.

"Именно поэтому мы допускаем, что контакт с внеземными микроорганизмами может составлять иммунологический риск для космических миссий, нацеленных собрать образцы организмов с других планет и спутников", - добавила она.

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