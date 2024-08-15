В частности ученые были поражены некоторыми открытиями.

Любой турист, оказавшийся возле Стоунхенджа на юге Англии, удивляется, как доисторическим британцам удавалось транспортировать, вырезать и тщательно упорядочивать большие стоячие камни, которые могут весить до 30 тонн. Как оказалось, один из этих камней - 6-тонный алтарный камень в центре доисторической достопримечательности - привезли из самого северного края Шотландии за 430 миль (почти 700 км - УНИАН), что гораздо дальше, чем считалось ранее, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что открытие группы геологов и исследователей из Великобритании и Австралии, которое было опубликовано в среду в научном журнале "Nature", разгадывает одну из древнейших тайн известной достопримечательности. Также это открытие свидетельствует о том, что древняя Британия была более связана, чем считалось ранее, ведь части достопримечательности происходят из Англии, Уэльса, а теперь и Шотландии.

"Мы были поражены, когда обнаружили, что он происходит из северо-восточной Шотландии", - отметил для BBC Ник Пирс, профессор Аберистуйского университета в Уэльсе.

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По словам ученых, круглые камни возле Солсбери на юге Англии были установлены поэтапно, начиная около 5 тысяч лет назад, или около 3000 лет до н.э. Большинство ученых утверждают, что это место использовалось для поклонения и ритуалов, однако многое в нем интриговало посетителей на протяжении веков. В частности средневековый священнослужитель и историк Джеффри Монмутский высказал предположение, что большие камни были привезены из Ирландии магом Мерлином.

Исследователи также рассказали, что самые большие камни достопримечательности, весом от 20 до 30 тонн, происходят из глубины около 30 километров от него. Однако коллекция немного меньших камней во внутренней части достопримечательности, а именно так называемые голубые камни, были "чужими" и не совпадали ни с чем, что было найдено на местном уровне.

Еще в 1923 году валлийский геолог обнаружил, что камни происходят с холмов Пресели в Уэльсе, около 225 километров отсюда.

В то же время считалось, что алтарный камень происходит из Уэльса. Однако геологи обнаружили, что камень не совпадает с теми, что были обнаружены на холмах Пресели. Поэтому ученые осмотрели другие месторождения песчаников по всему Уэльсу, однако не смогли найти совпадений, отметил Ричард Бевинс из Аберистувитского университета в интервью журналу Nature.

"Тогда мы сказали: "Пришло время сделать шаг назад. Почему его называют голубым камнем? Почему мы думаем, что он из Уэльса, и не пришло ли время полностью переосмыслить?", - заметил он.

Геологи прислали образец породы валлийскому аспиранту Энтони Кларку, который имел доступ к сложному оборудованию. Он подчеркнул, что алтарный камень - это осадочная горная порода, состоящая из мельчайших спрессованных зерен, каждое из которых имеет уникальный возраст и химические характеристики, которые придают ему уникальный "отпечаток пальца", или ДНК.

Поэтому теперь остается загадкой, как камень попал в Стоунхендж. По словам Бевинса, есть два варианта: его принесли или люди, или лед во время последнего ледникового периода. По мнению исследователя, перемещение льдом маловероятно и не соответствует никаким известным схемам движения льда из этой части Шотландии в Стоунхендж, а также нет доказательств того, что ледяной покров покрывал эту часть южной Англии.

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Как писал УНИАН, ученые раскрыли тайну исчезновения древнего американского города. Известно, что в нем проживало более 50 тысяч человек. По словам ученых, оставление древнего города было постепенным процессом.

Также сообщалось, что археологи нашли таинственный вход возле пирамиды Хеопса. Исследователи говорят, что эти структуры могут быть неизвестной гробницей, которую построили 4 500 лет назад.

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