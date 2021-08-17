Ускорители Alchemist поддерживают DirectX 12 Ultimate, трассировку лучей на аппаратном уровне и супер-сэмплинг на основе ИИ.

Американская компания Intel представила бренд Intel Arc, под которым будет выпускать производительные графические ускорители, а также софт и связанные с ними сервисы.

Как сообщается на сайте компании, первое поколение ее ускорителей будет построено на микроархитектуре Xe HPG под кодовым именем Alchemist (ранее известна как DG2).

Как заявили в Intel, ускорители Alchemist поддерживают DirectX 12 Ultimate, трассировку лучей на аппаратном уровне и супер-сэмплинг на основе ИИ.

Раскрыты также названия грядущих поколений устройств под брендом Arc: Battlemage, Celestial и Druid.

По планам Intel, продукты серии Alchemist появятся на рынке в первом квартале 2022 года. Они стартуют в мобильном и настольном сегменте.

Сегодня рынок GPU переживает очень тяжелые времена. Бум майнинга и коронакризис весной спровоцировали острый дефицит видеокарт, стоимость даже бюджетных моделей в рознице возросла в несколько раз. На этом фоне графика Intel имеет шанс обрести крепкие позиции на рынке.

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Автор: Дмитрий Захаров