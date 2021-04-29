Сегодня мировая электронная промышленность переживает один из самых жестких кризисов в своей истории.

Новый глава Intel Патрик Гелсингер пообещал потратить 20 миллиардов долларов на создание в США двух новых производств полупроводниковой продукции. По его словам, производством чипов для автопрома компания займётся уже через полгода.

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Как сообщает 3DNews, глава мексиканского подразделения компании Сантьяго Кардона в связи с этим заявил, что "свет в конце тоннеля" будет виден уже к концу текущего года.

При этом он отметил, что хотя положение дел в конце 2021 года приблизится к нормальному, о полной победе над дефицитом автокомпонентов говорить будет преждевременно. Этой точки зрения придерживаются и представители отраслевой ассоциации SIA.

Дефицит полупроводниковых компонентов в этом году сократит производство автомобилей в одних лишь США на 1,3 млн машин, а перебои в работе предприятий отрасли будут наблюдаться на протяжении ближайших шести месяцев.

Сегодня мировая электронная промышленность переживает один из самых жестких кризисов в своей истории. Сначала нехватка чипов коснулась автопрома и заставила производителей сократить производство, но сейчас ее последствия ощущают на себе производители смартфонов, лэптопов и даже бытовой техники. При этом спрос растет в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

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Автор: Дмитрий Захаров