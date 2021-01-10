Изначально технология RealSense была основой для камеры в стиле Kinect, предназначенной для бесконтактного взаимодействия.

Компания Intel представила RealSense ID – это решение для распознавания лиц, основанное на технологии определения глубины RealSense.

Об этом сообщает The Verge.

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Как пишет издание, изначально технология RealSense была основой для камеры в стиле Kinect, предназначенной для бесконтактного взаимодействия. Вскоре появились и другие варианты использования данной технологии, а теперь компания предлагает устройства для безопасного распознавания лиц.

В компактном устройстве специалисты Intel смогли разместить сканирующие элементы на базе технологии определения глубины, нейронную сеть для идентификации лиц, выделенную систему на чипе и элемент безопасности, который шифрует и обрабатывает данные пользователя.

Устройство должно обучаться и уметь адаптироваться к изменениям лица, которые возможны с течением времени.

Например, оно должно понимать, что это то же самое лицо, даже если на нём появилась растительность или очки, или же изменился оттенок кожи. Предлагаемый модуль может быть интегрирован в другие продукты или же использоваться в качестве автономного периферийного устройства, которое можно подключить к компьютеру.

Технология распознавания лиц

В мае 2020 года технология распознавания лиц помогла семье в Китае найти похищенного сына спустя 32 года.

В июне 2020 года ошибка технологии распознавания лица привела к неправомерному аресту темнокожего мужчины в Детройте.

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Автор: УНИАН