Устройство должно обучаться и уметь адаптироваться к изменениям лица, которые возможны с течением времени / Иллюстрация REUTERS

Компания Intel представила RealSense ID – это решение для распознавания лиц, основанное на технологии определения глубины RealSense.

Об этом сообщает The Verge.

Читайте такжеВ мире уже больше 3 миллиардов геймеров

Как пишет издание, изначально технология RealSense была основой для камеры в стиле Kinect, предназначенной для бесконтактного взаимодействия. Вскоре появились и другие варианты использования данной технологии, а теперь компания предлагает устройства для безопасного распознавания лиц.

Фото Intel

В компактном устройстве специалисты Intel смогли разместить сканирующие элементы на базе технологии определения глубины, нейронную сеть для идентификации лиц, выделенную систему на чипе и элемент безопасности, который шифрует и обрабатывает данные пользователя.

Устройство должно обучаться и уметь адаптироваться к изменениям лица, которые возможны с течением времени.

Фото Intel

Например, оно должно понимать, что это то же самое лицо, даже если на нём появилась растительность или очки, или же изменился оттенок кожи. Предлагаемый модуль может быть интегрирован в другие продукты или же использоваться в качестве автономного периферийного устройства, которое можно подключить к компьютеру.

Технология распознавания лиц

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН