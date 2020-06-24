Технология распознавания лиц дала сбой: в США зафиксировали первый арест по ошибке

От полиции Детройта потребовали публичных извинений.

Ошибка технологии распознавания лица привела к неправомерному аресту темнокожего мужчины в Детройте.

Читайте такжеВ Китае вводят обязательное сканирование лиц пользователей смартфоновОб этом сообщается в жалобе Американского союза гражданских свобод (ACLU), поданной на местный департамент полиции.

Это случай называют первым известным случаем в стране, когда работа подобным алгоритмов приводила к ошибочному задержанию.

Отмечается, что в январе 2020 года 42-летний житель Детройта Роберт Уильямс провел в заключении более суток. До этого в местном магазине Shinola кто-то украл пять часов общей стоимостью в 3,8 тысячи долларов. Полицейские взяли нечеткие кадры с камер наблюдения (на них попал подозреваемый) и пропустили через систему распознавания лиц от компании Rank One Computing. Она показала совпадение с фотографией на водительском удостоверении Уильямса.

В жалобе ACLU требуют от полиции Детройта снятия ареста, публичных извинений и удаления фотографий из полицейских баз данных для распознавания лиц.

Ранее УНИАН писал, как технология распознавания лиц помогла семье в Китае найти похищенного сына спустя 32 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram