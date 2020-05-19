Технология распознавания лиц помогла семье в Китае найти похищенного сына спустя 32 года

Чтобы найти пропавшего, полицейские взяли его детскую фотографию и создали имитацию того, как бы он выглядел во взрослом возрасте.

В Китае семья нашла сына, похищенного в 1988 году в двухлетнем возрасте, благодаря технологии распознавания лиц.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на китайские СМИ

Читайте также"Убийство чести": в Пакистане родственники расправились с двумя сестрами из-за поцелуя на видеоОтмечается, что мальчика Мао Иня похитили возле отеля в китайском городе Сиань в провинции Шэньси. Выяснилось, что затем его продали бездетной паре в соседней провинции Сычуань. Расследование похищения продолжается, и следователи не раскрывают информацию о приемных родителях.

Чтобы найти пропавшего, полицейские взяли его детскую фотографию и создали имитацию того, как бы он выглядел во взрослом возрасте. Полученное изображение сравнили с фотографиями в национальной базе данных и так сумели найти пропавшего в городе Мяньян. Подробности этого поиска в СМИ не приводят.

18 мая 34-летний мужчина встретился со своими биологическими родителями. Эту встречу транслировали по телевидению.

«Я не хочу, чтобы он больше исчезал. Я не позволю ему покинуть меня», – сказала мать мужчины, она плакала.

Пропавший заявил, что намерен переехать в Сиань, чтобы жить рядом со своими биологическими родителями.

По сведениям СМИ, после исчезновения Мао Иня его мать ушла с работы и посвятила себя поискам. Она распространила более сотни тысяч листовок и не раз рассказывала о случившемся тележурналистам. Также она стала волонтером и собирала информацию о других пропавших детях. Женщина помогла 29 пропавшим воссоединиться со своими семьями.

Мао Инь сказал, что видел мать по телевизору и был тронут ее настойчивостью, но не понимал, что он и есть тот ребенок, которого она ищет.