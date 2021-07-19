Основатель Tesla имеет хорошее чувство юмора и не боится посмеяться над самим собой.

Глава SpaceX Илон Маск оценил мем о себе и основателе компании Amazon Джеффе Безосе. Поводом для шуток стал предстоящий полет Безоса на борту космического корабля New Shepard к границе космоса.

Новый мем был опубликован в Twitter.

Шуточный коллаж изображает сцену из фильма "Звездные войны: Эпизод II-Атака клонов", во время которой Падме Амидала говорит с Энакин Скайуокер. Вместо лиц киногероев наложены лица Маска и Безоса.

"Хаха", — написал инженер в комментариях к мему о себе и полете Безоса в космос.

Мем высмеивает тот факт, что полет Джеффа Безоса будет суборбитальным. Это означает, что он не выйдет на орбиту, а только коснется края космоса.

Читайте такжеПопулярные схемы мошенничества в Facebook: специалисты рассказали, как не попасть на удочкуПолет компании Безоса Blue Origin намечен на 20 июля. Корабль должен стартовать с космодрома в Техасе. Предполагается, что он поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты.

С собой миллиардер собирается взять младшего брата и 82-летнюю летчицу Уолли Фанк, которая прошла подготовку еще в 1960-х, но тогда полеты отменили, и она не смогла побывать в космосе.

Также на борту полетит 18-летний студент Оливер Дэмен, который занял место неизвестного мецената, выигравшего благотворительный аукцион.

Как сообщал УНИАН, ранее Илон Маск признал, что одна из его идей может оказаться провальной. Инженер заявил, что его не беспокоят риски.

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Автор: Полина Кузенко