Макс заявил, что его не беспокоят риски провала.

СЕО Tesla Илон Маск признал, что есть шанс, что будущий Cybertruck окажется провальной идеей.

Об этом сообщает CNBC.

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Как пишет издание, Илон Маск планирует сохранить производственный дизайн автомобиля и не намерен его менять.

Макс заявил, что ему плевать на риски провала, так как лично ему нравится дизайн автомобиля.

"Откровенно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое. Мне все равно. Другие машины выглядят одинаково, но Cybertruck выглядит так, как будто его сделали пришельцы из будущего", - заявил Илон Маск.

Cybertruck: что необходимо знать

Информация о запуске Cybertruck в 2019 году вызвала ажиотаж из-за необычного дизайна автомобиля.

По словам Маска, компания получила около 250 000 заказов всего за неделю после дебюта Cybertruck.

В сентябре на ежегодных собраниях акционеров Tesla и во время мероприятия Battery Day Маск сообщил, что Tesla получила так много заказов Cybertruck, что перестала их считать.

В презентации для инвесторов за I квартал Tesla указано, что Cybertruck «все еще находятся в разработке». Ожидается, что компания представить отчет о ходе работ и результаты за второй квартал 26 июля.

Илон Маск и биткоин

В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.

Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.

В феврале Tesla сообщила, что инвестирует $ 1.5 млрд в биткоин, после того как Маск одобрительно отозвался о самой известной криптовалюте. Были предположения, что другие компании последуют за ним — но таких оказалось немного.

С тех пор Tesla продала часть своих криптоактивов, а Маск стал критиковать биткоин, в том числе из-за энергоемкости майнинга.

Tesla упала почти на 4% в этом месяце, в то время как Nasdaq 100 поднялся на 2%.

Биткоин упал со своего пика в почти $ 65 тыс в середине апреля до $ 32,5 тыс, на фоне общей потери инвесторами интереса к криптовалютам.

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Автор: Елена Коваленко