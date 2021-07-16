На основе поста Илона Маска сторонники виртуальных валют сделали вывод, что следующим фаворитом миллиардера вполне может стать Hex Coin

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал загадочное сообщение в Twitter. Подписчики решили, что миллиардер выбрал нового фаворита среди криптовалют.

Об этом сообщает International Business Times.

Недавно сторонник цифровых валют Мич Люмин отметил в твиттер Илона Маска и одного из основателей Dogecoin Билла Маркуса, заявив, что знаменитости, которые пишут в социальной сети "тупые и непонятные вещи", приводят к тому, что люди интерпретируют это по-своему.

Илон Маск немедленно прокомментировал сообщение, опубликовав таинственную комбинацию чисел: "48 61 68 61 20 74 72 75 65". Речь идет о шестнадцатеричной системе исчисления, каждое число в которой записывается с помощью 16 символов.

В Интернете существует разные приложения, которые могут "расшифровывать" такой код с помощью ASCII. Это система кодов, в которой числа от 0 до 127 включительно поставлены в соответствие буквам, цифрам и символам пунктуации.

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На основе этого сторонники виртуальных валют сделали вывод, что следующим фаворитом миллиардера вполне может стать криптовалюта Hex Coin. По данным Live Coin Watch, сейчас эта монета стоит 0,183531 доллара.

Стоит отметить, что влияние Илона Маска на крипторынок настолько велико, что любой его твит каждый пытается использовать в свою пользу.

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Автор: Денис Прядко