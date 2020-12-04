Туманность потускнела и практически исчезла всего лишь за 20 земных лет.

Ученым с помощью телескопа Hubble удалось запечатлеть стремительное исчезновение туманности Скат.

Снимки были опубликованы на сайте обсерватории Хаббла.

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Как сообщается, туманность Скат резко изменилась за последние 20 лет. Исследователи говорят, что наблюдают такую ​​быструю скорость изменения планетарной туманности крайне редко.

Эти изображения, сделанные Хабблом в 1996 году и в 2016 году, показывают туманность, которая резко потускнела и изменила форму.

Ярко-синие газовые оболочки около центра туманности почти исчезли, а волнистые края, которые и дали этой туманности название Скат, практически исчезли.

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Перевод: Екатерина Лиманская