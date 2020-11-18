Компания Google представила обновление браузера Chrome под номером 87. Разработчики заверяют, что проделали огромную работу над его оптимизацией и обещают внушительный прирост производительности.
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Как отмечается в блоге Google, теперь браузер отдает приоритет активным вкладкам, что позволяет уменьшить использование ресурсов процессора в 5 раз. Согласно внутренним тестам компании, это позволяет экономить заряд батареи на мобильных устройств – время автономной работы может вырасти на 1,25 часа.
Кроме того, Chrome «запускается на 25 % быстрее, грузит страницы на 7% быстрее и делает все это, используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше».
В весрии на Android браузер теперь «мгновенно» подгружает страницы при перемещении вперёд или назад.
Помимо оптимизации, обновление внесло ряд видимых нововведений. Так, добавлен поиск по открытым вкладкам.
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