Согласно заявлениям разработчиков, браузер теперь щадит процессор и оперативную память устройств.

Компания Google представила обновление браузера Chrome под номером 87. Разработчики заверяют, что проделали огромную работу над его оптимизацией и обещают внушительный прирост производительности.

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Как отмечается в блоге Google, теперь браузер отдает приоритет активным вкладкам, что позволяет уменьшить использование ресурсов процессора в 5 раз. Согласно внутренним тестам компании, это позволяет экономить заряд батареи на мобильных устройств – время автономной работы может вырасти на 1,25 часа.

Кроме того, Chrome «запускается на 25 % быстрее, грузит страницы на 7% быстрее и делает все это, используя меньше энергии и оперативной памяти, чем раньше».

В весрии на Android браузер теперь «мгновенно» подгружает страницы при перемещении вперёд или назад.

Помимо оптимизации, обновление внесло ряд видимых нововведений. Так, добавлен поиск по открытым вкладкам.

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Автор: Дмитрий Захаров