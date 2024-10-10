Несмотря на свои устрашающие размеры, рацион существа, вероятно, состоял из растительности, включая листья и кусочки коры из пышных лесов, в которых оно обитало.

"Лицо" Arthropleura, самого крупного членистоногого из когда-либо существовавших, размером с автомобиль и похожего на многоножку, было раскрыто благодаря обнаружению двух хорошо сохранившихся окаменелостей.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, голова Arthropleura имела луковичную структуру с двумя короткими, колоколообразными усиками. У нее было два выступающих глаза, похожих на те, что можно увидеть у крабов, и относительно небольшой рот, предназначенный для измельчения листьев и коры. Это позволяет предположить, что это гигантское членистоногое питалось растениями.

Отмечается, что несмотря на свои устрашающие размеры, рацион существа, вероятно, состоял из растительности, включая листья и кусочки коры из пышных лесов, в которых оно обитало.

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Это существо бродило по Земле между 346 и 290 миллионами лет назад, в позднепалеозойскую эру. Arthropleura обитала в лесах около экватора в богатой кислородом атмосфере. Это позволило ей вырасти до поразительных 2,6 метров в длину и весить более 45 килограммов.

До сих пор ученые не могли определить, как выглядела его голова. У многих окаменелостей Arthropleura, найденных за предыдущие годы, отсутствовали головы, а оставалась только сегментированная оболочка тела.

Дело в том, что Arthropleura сбрасывала свой экзоскелет через отверстие в голове, оставляя после себя подсказки о своих огромных размерах, но не указывающие на структуру лица.

Недавние открытия окаменелостей молодой Arthropleura, которые были гораздо более полными, чем те, что были найдены ранее, дали исследователям долгожданную возможность изучить ее голову.

Arthropleura была имела похожие характеристики с современными многоножками, но была намного крупнее и имела уникальное сочетание черт. Соавтор исследования Микаэль Леритье, палеобиолог из Университета Клода Бернара Лиона в Виллербане объяснил:

"Мы обнаружили, что у нее было тело многоножки, но голова сколопендры. Такое сочетание черт сделало Arthropleura необычным и грозным существом своего времени".

Для моделирования головы исследователи использовали передовые методы КТ-сканирования для изучения ископаемых образцов молодых особей Arthropleura. Эти окаменелости, найденные на французском угольном месторождении в 1980-х годах, все еще были застрявшими в породе. КТ-сканирование позволило команде изучить скрытые детали, не повреждая окаменелости.

Хотя молодые окаменелости имели длину всего около 6 сантиметров, исследователи считают, что они дают важную информацию о внешнем виде Arthropleura.

Эти более мелкие особи, возможно, не достигли таких же огромных размеров, как их взрослые сородичи, но они все равно дают ценные подсказки о том, как выглядел этот доисторический титан во время своего сущестования более 300 миллионов лет назад.

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