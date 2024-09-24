Палеонтологи впервые обнаружили частичный череп C. lipani в 1980-х годах в бассейне Паррас, но ранее описывали его как другой род.

Недавно описанный утконосый динозавр, найденный в Мексике, имеет эпический нос, который может соперничать со шнобелем Йоши из Super Mario World.

Динозавр, названный Coahuilasaurus lipani в честь региона, где он был найден, и племени апачей Липани, которое там живет, также имеет уникальные зубоподобные шипы, выступающие из нёба. Эти шипы, возможно, использовались для поедания грубых и древесных растений в тропических лесах 73 миллиона лет назад, пишет LiveScience.

Палеонтологи впервые обнаружили частичный череп C. lipani в 1980-х годах в бассейне Паррас, но ранее описывали его как другой род. В новом исследовании, опубликованном в журнале Diversity, исследователи еще раз взглянули на ископаемое, которое хранилось в коллекциях Национального автономного университета Мексики с момента его обнаружения. Новые методы анализа позволили им переклассифицировать ископаемое.

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Клаудия Серрано, ведущий автор исследования и палеонтолог из Benemérita Escuela Normal de Coahuila, присутствовала при первом описании образца в 2006 году.

"Когда мы снова начали работать с материалом, мы решили: "Нет, это другое", - сказала Серрано. "Мы стали намного лучше описывать эти вещи".

Хотя частичный череп состоит только из морды динозавра, эта часть черепа полезна для определения различий между видами, подобно тому, как клюв птицы может многое рассказать о птице в целом. Острый угол морды динозавра был ключом к дифференциации C. lipani от других видов. Ученые также обнаружили отчетливые зубоподобные выступы, выступающие из нёба, которые не были подчеркнуты в предыдущем анализе.

Эти выступы могут означать, что C. lipani специализировался на поедании жестких растений, таких как пальмы, которые процветали в тропических условиях позднего мелового периода, когда жил большеносый динозавр, около 73 миллионов лет назад. Утконосые динозавры, также известные как "коровы мелового периода", бродили по лесам Мексики в то время, когда уровень моря был выше, а температура - теплее, согласно заявлению. Серрано оценивает, что они были около 8 метров в длину или размером с два седана.

Это открытие пополняет растущий список динозавров, которые являются уникальными для Мексики, сказал Серрано. Такие открытия, как открытие C. lipani и других специфичных для Мексики видов, начали опровергать предположение о том, что виды динозавров были широко распространены, написали авторы исследования в своей статье. Крупные животные обычно имеют большие ареалы обитания - это касается бизонов, которые раньше бродили от Канады до Мексики. Но вместо этого отдельные виды динозавров, по-видимому, имели относительно небольшие ареалы обитания.

Различия в климате, географические барьеры или, возможно, что-то в способах размножения динозавров могли способствовать их небольшому ареалу обитания, но палеонтологи до сих пор не совсем понимают, почему они придерживались одной территории, отметила Серрано.

Новости о динозаврах

Новый вид древнего морского крокодила, Enalioetes schroederi, был описан международной группой ученых. Этот вид жил около 135 миллионов лет назад в мелководных морях, которые когда-то покрывали большую часть Германии в меловый период.

Древний крокодил был членом семейства Metriorhynchidae, замечательной группы, которая развила дельфиноподобный план тела. У него была гладкая кожа без чешуи, ласты и хвостовой плавник.

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