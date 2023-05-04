Microsoft объявила о значительном обновлении для своего ИИ.

Microsoft анонсировала несколько новых фишек для своего чат-бота Bing, который по своим возможностям похож на хитовый ChatGPT и даже в некоторых моментах превосходит его. Кроме того, с сегодняшнего дня его могут опробовать все желающие.

Самым главным нововведением является функция, которая позволяет выполнять задачи прямо в чате с ботом без необходимости переходить на сторонние сайты. Например, он сможет бронировать столики в ресторане, прикреплять к ответам фото и видео, а также запускать фильмы по запросу, сообщает The Verge.

Еще одной функцией которой ждали пользователи стала возможность сохранять историю чата между разными устройствами. А в будущем пользователи смогут экспортировать содержимое чата в Твиттер или Word-документ. Тогда же в Bing появится и поддержка сторонних плагинов.

Также Microsoft добавила возможность общаться с чат-ботом даже во время браузинга сайтов. В браузере Edge при переходе по ссылке чат с Bing будет сдвигаться в правую боковую панель.

Сейчас чат-бот Bing доступен всем желающим для тестирования в браузере Microsoft Edge. Поисковое окно теперь разделено на две части: слева – традиционное, с ответами на поисковый запрос, справа – чат с ответом, сгенерированным ИИ.

В то же время сам чат-бот ChatGPT недавно обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Ранее УНИАН сообщал, что Opera выпустила новый браузер со встроенным ChatGPT и "умными" вкладками. Уже в этом году он заменит текущий веб-обозреватель для ПК.

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