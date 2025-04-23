Ученый рассказал, чем закончился полет в космос бродячей французской кошки в 1963 году.

После того как США ради обмена научными данными в 1947 году впервые запустили в космос мушек-дрозофил, а СССР в 1957-м - собаку, Франция решила действовать по-своему: для запуска за пределы атмосферы отобрала бродячих кошек. Об одной из них на страницах Forbes рассказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Ученые из французской программы космической медицины CERMA отобрали четырнадцать самок бродячих кошек. Клички им не дали, зато присвоили идентификационные номера. Котов подключили к электродам для мониторинга активности мозга, устроив им своеобразное испытание. Животных длительное время удерживали в тесных контейнерах и наблюдали за их реакцией, а затем посадили в центрифугу для симуляции перегрузок.

В конце концов отобрали шесть котов. Среди них впоследствии выбор пал на черно-белую кошку с номером C341. Она ничем особым не отличалась - просто так сложилось, что выбрали ее, пишет ученый. И эта бродячая кошка 18 октября 1963 года отправилась в полет за пределы атмосферы.

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Ракета стартовала с военного полигона в алжирской Сахаре. Внутри нее была C341 - без имени, опутанная проводами, не подозревая, что стала жертвой в игре сверхдержав.

В полете кошка испытала перегрузку 9,5 г, провела несколько минут в невесомости и вернулась на Землю с перегрузкой 7 г. Всего полет длился 13 минут. Капсула приземлилась вверх тормашками в песок.

Когда пресса узнала эту историю и предположила, что космическая кошка - самец, ее назвали Феликсом. Ученые же исправили на "Фелисет". Так C341 получила кличку.

Через несколько недель после возвращения животное усыпили, чтобы исследовать тело. Но результаты были неутешительными: ученым не удалось ничего узнать о том, как космический полет повлиял на ее организм.

В конце концов, кошку занесли в каталог, как и любую другую лабораторную вещь, и забыли о ней надолго. Вспомнили о Фелисет тогда, когда человечество начало критически осмысливать цену своих амбиций - особенно когда жертвами этих амбиций становились невинные существа, которые не давали своего согласия на подобные эксперименты.

В 2019 году на территории Международного космического университета в Страсбурге открыли памятник Фелисет: бронзовая кошка сидит на земном шаре и смотрит на звезды. Это - максимум, на что сподобилось человечество, пишет Треверс.

"Да, нам хочется романтизировать ее, но трагизм истории в том, что она вовсе не романтична. Она не добровольческая. Это была просто уличная кошка, которую посадили в капсулу", - говорится в материале.

Ранее УНИАН писал о пауках-убийцах, которые живут на Мадагаскаре, в Австралии и Южной Африке. Их называют Archaeidae. Они известны тем, что имеют удлиненные "шеи" и челюсти, которые щелкают, как щипцы. Благодаря своему телосложению такие существа могут с легкостью охотиться на других пауков.

Как рассказал биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для издания Forbes, эти странные хищники-отшельники преследуют леса как минимум с середины мезозойской эры, а их ископаемые останки до сих пор находят в Биттерфилде, Мьянме и балтийском янтаре, а также во Внутренней Монголии (Китай).

"Их характерные "шеи" и клыкообразные хелицеры (челюсти) мгновенно узнаются, несмотря на прошедшие века. Но еще более удивительным, чем их древние корни, является то, что мы продолжаем находить новые виды и сегодня", - рассказал биолог.

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