Президент подчеркнул, что Украина и США являются стратегическими партнерами.

Выход США из переговоров между Украиной и РФ, а также приостановка американской помощи для нашей страны было бы не очень хорошим сигналом. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, отвечая на вопрос по поводу того, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов "взять паузу", если Россия и Украина не смогут в ближайшее время договориться об урегулировании войны.

"Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, и о жизни. В принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера для Украины. Потому что мы являемся стратегическим партнером", - подчеркнул он.

По его словам, это было бы не целесообразно в тот момент, когда Северная Корея, которая совершенно открыто стала союзником России, поставляет снаряды, которыми Москва обстреливает Украину, когда китайские военные уже воюют в Украине, когда Иран открыто является врагом США.

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"У них сложные отношения, хуже, чем сложные, они реально геополитические враги. В этот момент, когда Украина говорит и является стратегическим партнером США. Как можно, скажем так, не помогать Украине, или ставить это под вопрос? Мы являемся союзниками. Россия является историческим врагом с американцами, прежде всего", - подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что в такой ситуации это был бы опасный момент.

"Мне кажется, не очень хороший сигнал, если Америка выйдет. Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и давить на Россию. И мы очень в это верим", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отмечает, что Украина говорит о безусловном прекращении войны, и на это официально согласилась.

"Если это вопрос других шагов, будущих шагов, если это вопрос суверенитета Украины, как мы можем согласиться? Это красные линии", - подчеркнул он.

По его словам, РФ хочет "вытолкать" США из переговоров, чтобы показать свое лидерство. Зеленский отметил, что США реальный лидер и Украина хочет, чтобы они участвовали в переговорах.

"Мы хотим, чтобы они давили на Россию. Но мы готовы отвечать за свои слова. Если русские завтра не просто готовы к прекращению войны, а если они прекратят огонь, мы готовы садиться за разговоры и переходить к другим шагам окончания войны. Если хоть что-то сделано по факту, а не просто болтовня", - подчеркнул Зеленский.

Почему выход США из переговоров может обернуться катастрофой - мнение эксперта

Как сообщал УНИАН, колумнист, освещающий международные дела, Дэвид Игнатиус в материале для The Washington Post написал, что президент США Дональд Трамп, который разочарован своей неспособностью быстро заключить мирное соглашение, заявил о том, что готов "взять паузу", если Россия и Украина не смогут в ближайшее время договориться об урегулировании полномасштабной войны - даже если это отступление от дипломатии может иметь катастрофические последствия для Украины и Европы.

По словам нескольких источников, знакомых с ходом переговоров, основной безвыходной ситуацией, с которой столкнулись Трамп и его переговорщики, - это отказ России идти на компромиссы по основным вопросам.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно более четырех часов разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Но, по словам источников, Путин не отступил от своих жестких требований, чтобы Россия получила украинскую территорию и доминирующее положение в сфере безопасности.

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