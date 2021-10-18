Для работы над проектом компания хочет привлечь тысячи специалистов из Европы.

Компания Facebook планирует за пять лет набрать 10 тысяч высокоспециализированных инженеров из стран ЕС (Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов и Ирландии) для работы над созданием виртуального мира – "метавселенной".

О старте набора в своем блоге объявили глава отдела глобальных отношений Facebook Ник Клегг и вице-президент компании по центральным продуктам Хавьер Оливан.

"Европа очень важна для Facebook. От тысяч сотрудников в ЕС до миллионов предприятий, использующих наши программы и инструменты каждый день, Европа – большая часть нашего успеха, так же как Facebook – залог успеха европейских компаний и экономики в целом", – говорится в сообщении.

"Когда мы начинаем путешествие по воплощению метавселенной в жизнь, потребность в высокоспециализированных инженерах является одним из самых насущных приоритетов Facebook. Мы надеемся на сотрудничество с правительствами стран ЕС, чтобы найти нужных людей и рынки для продвижения вперед в рамках предстоящей кампании по набору персонала во всем регионе", – заявили Клегг и Оливан.

"Метавселенная" от Facebook

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По задумке, он планирует создать цифровой мир, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.

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Автор: Катерина Шварц