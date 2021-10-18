Компания Facebook планирует за пять лет набрать 10 тысяч высокоспециализированных инженеров из стран ЕС (Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Нидерландов и Ирландии) для работы над созданием виртуального мира – "метавселенной".
О старте набора в своем блоге объявили глава отдела глобальных отношений Facebook Ник Клегг и вице-президент компании по центральным продуктам Хавьер Оливан.
"Европа очень важна для Facebook. От тысяч сотрудников в ЕС до миллионов предприятий, использующих наши программы и инструменты каждый день, Европа – большая часть нашего успеха, так же как Facebook – залог успеха европейских компаний и экономики в целом", – говорится в сообщении.
"Когда мы начинаем путешествие по воплощению метавселенной в жизнь, потребность в высокоспециализированных инженерах является одним из самых насущных приоритетов Facebook. Мы надеемся на сотрудничество с правительствами стран ЕС, чтобы найти нужных людей и рынки для продвижения вперед в рамках предстоящей кампании по набору персонала во всем регионе", – заявили Клегг и Оливан.
"Метавселенная" от Facebook
Читайте такжеВ работе Facebook произошел глобальный сбой: реакция соцсети (видео)Идею о создании "метавселенной" глава Facebook Марк Цукерберг озвучил в июле текущего года.
По задумке, он планирует создать цифровой мир, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.
Вас также могут заинтересовать новости