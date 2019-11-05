Компания Facebook представила новый логотип

Новое лого поможет отличать компанию Facebook от одноименной соцсети и приложения.

Интернет-гигант Facebook обновил свой бренд и представил новый логотип.

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Как отмечается в блоге компании, обновление бренда призвано дать более ясное понимание о продуктах Facebook. Новый логотип поможет отличать компанию Facebook от одноименной соцсети и приложения, которые сохранят свой собственный брендинг.

В Facebook напомнили, что компания начинала с одного сервиса. Сейчас, 15 лет спустя, у нее есть целый набор продуктов для общения и бизнеса: Facebook app, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra.

Новое лого использует особую типографику, и представляет собой название компании, набранное большими буквами.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook появилась вкладка новостей – Facebook News. Цель Facebook News – поддержать высококачественную журналистику и представить издания, освещающие различные темы, такие как наука, развлечения и политика.