Отмечается, что цвет кожи Клеопатры не имеет ничего общего с ее достижениями, которые огромны.

Клеопатра VII, возможно, была самой знаменитой женщиной в древнем мире. Она была последней из династии, правившей Древним Египтом около 300 лет, от смерти Александра Македонского до возникновения Римской империи.

Ее лицо увековечено на нескольких артефактах древнего мира, включая монеты и барельеф. Возможно, самым известным ее изображением является рельеф в храме Дендера в Египте, на котором она изображена рядом со своим сыном Цезарионом.

Но, несмотря на эти древние изображения, мы на самом деле очень мало знаем о том, как выглядела самая могущественная женщина древнего мира. В последние годы этот спор был сосредоточен вокруг спорной темы: какого цвета была кожа Клеопатры, пишет Live Science.

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По словам экспертов, археологические данные не оставляют нам много подсказок. Ее тело так и не было найдено, и изображения, сделанные в то время, вероятно, не предназначались для того, чтобы точно отображать ее физические данные.

"У нас просто нет свидетельств из древнего мира, указывающих на оттенок кожи Клеопатры", - сообщила Live Science Пруденс Джонс, профессор классических и общих гуманитарных наук в Государственном университете Монклера.

Более того, наши представления о цвете кожи как о "белом" или "черном" были бы чужды для древних людей, живших в то время.

Клеопатра VII правила примерно с 51 по 30 год до нашей эры и была последним правителем из династии Птолемеев, правившей Египтом почти 300 лет. Когда Юлий Цезарь пришел в Египет, у нее был от него сын по имени Цезарион. Позже у нее был роман с Марком Антонием, в результате которого у нее родилось трое детей. После того, как войска Октавиана завоевали Египет в 30 году до н.э., она покончила жизнь самоубийством.

Какой цвет кожи был у Клеопатры

Артефакты, которые имеются сегодня, немногочисленны. Среди них - отчеканенные монеты, найденные на месте Тапосирис Магна в Египте. Есть несколько статуй, которые могут изображать Клеопатру VII, и которые сейчас находятся в музеях, разбросанных по всему миру. Однако происхождение этих статуй неизвестно, и вопрос о том, действительно ли они изображают Клеопатру VII, является спорным.

Эти артефакты и барельеф в Дендере мало что говорят о том, как выглядела египетская царица.

Приглашенный научный сотрудник Университета Восточной Англии в Великобритании Эндрю Кенрик сказал, что античные авторы обычно не обсуждали, как выглядели древние фигуры. Он также отметил, что древние статуи могут вводить в заблуждение. "Скульптуры и статуи были задуманы как проекции различных граней фигуры, а не как истинное подобие", - сказал Кенрик Live Science. Например, скульптура может изображать правителя более мускулистым, чем он есть на самом деле.

Кроме того, мы не знаем личности матери Клеопатры или бабушки по отцовской линии, отметил Кенрик, что означает, что Клеопатра могла иметь африканское происхождение.

"Что мы действительно знаем, так это то, что отец Клеопатры был греком, и она считала себя гречанкой, хотя она действительно изображала себя египтянкой, когда это было ей выгодно с политической точки зрения", - сказал Кенрик. Иногда Птолемеи женились внутри своей семьи, а Клеопатра VII была замужем за своим братом Птолемеем XIV до того, как он был убит в 44 году до н.э.

Однако Захи Хавасс, бывший министр древностей Египта, считает, что ее греческое происхождение ясно указывает на один ответ. "Клеопатра не была чернокожей. Как хорошо задокументировано в истории, она была потомком македонского греческого генерала, который был современником Александра Македонского. Ее первым языком был греческий, и на современных бюстах и портретах она ясно изображена белой", - считает Хавасс.

Могут ли останки скелета показать, как выглядела Клеопатра?

В 2009 году BBC показала документальный фильм под названием "Клеопатра: портрет убийцы", в котором создатели фильма беседовали с исследователями, изучающими скелетные останки, найденные в 1926 году в гробнице в Эфесе на территории современной Турции. Исследователи полагали, что кости принадлежат Арсиное IV, сестре Клеопатры, которая была убита по приказу Марка Антония в 41 году до н.э. Древние записи показывают, что Клеопатра поощряла убийство, опасаясь, что Арсиноя попытается занять ее трон.

Хотя череп был утерян во время Второй мировой войны, команда реконструировала и проанализировала череп, используя старые фотографии и рисунки, и заявила, что они определили черты черепа, которые предполагают, что мать Арсинои IV имела африканское происхождение.

"Расстояние от лба до затылка велико по отношению к общей высоте черепа, и это то, что вы часто видите в определенных популяциях, одна из которых - древние египтяне, а другая - чернокожие африканские группы. Это может свидетельствовать о том, что Арсиноя IV имела смешанное происхождение", - сказала в документальном фильме Кэролайн Уилкинсон, профессор антропологии Ливерпульского университета.

Исследователи отметили, что если предположить, что Арсиноя IV была родной сестрой Клеопатры, это может означать, что царица могла иметь частично африканское происхождение. Однако в научных журналах не обнаружено каких-либо опубликованных исследований, подробно описывающих эти реконструкции. А исследование 2021 года, опубликованное в Журнале судебно-медицинских экспертов, показало, что, когда судебные антропологи пытались оценить происхождение 251 черепа людей в США "смешанного" происхождения, они ошибались в 80% случаев.

Ученые в комментариях Live Science отметили, что либо не знали об этих заявлениях, либо с осторожностью относились к этим выводам. Дуэйн Роллер, почетный профессор в Университете штата Огайо, сказал, что у Клеопатры и Арсинои могли быть разные матери. Античный писатель Страбон (63 г. до н.э. - 24 г. н.э.), живший в Александрии, писал, что у Птолемея XII, отца Клеопатры, были дети от нескольких матерей.

"Таким образом, мы понятия не имеем, кем была мать Клеопатры и Арсинои, и даже были ли они одним и тем же человеком", - сказал Роллер Live Science.

Цвет кожи в древнем мире

Каким бы ни был оттенок кожи Клеопатры, понятие "белизны" или "черноты" в современном понимании было бы чуждо древним людям.

"Их просто не заботило это так, как это делают современные и современные люди. Это не имело никакого отношения к ним и их мировоззрению, это не имело никакого значения в их отношении к Клеопатре. Их больше беспокоило, что она египтянка, македонка, женщина и т. д.", - сообщила Live Science преподаватель классической школы гуманитарных наук Университета Глазго Джейн Дрейкотт.

Это не значит, что некоторые древние люди не замечали различий между культурными группами, добавила Дрэйкотт.

"Римляне обсуждали белых светловолосых и рыжеволосых людей из Северной Европы и темнокожих, "шерстяных" людей из Африки, и видели, что обе группы отличаются от них самих", - сказала Дрейкотт.

По ее словам, римляне считали себя обладателями не белой, а коричневой или оливковой кожей. Этот вывод можно сделать из того факта, что римляне не называли себя белыми, а скорее описывали таким образом людей из Северной Европы.

Эндрю Кенрик отметил, что греки тоже не считали бы себя белыми. "Греческий язык не следует приравнивать к белому, поскольку греки и римляне определенно не считали себя белыми", - говорит он.

В конечном счете, цвет кожи Клеопатры не имеет особого значения. "Цвет кожи Клеопатры не имеет ничего общего с ее достижениями, а они огромны", - сказал Дуэйн Роллер.

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Как сообщал УНИАН, хотя источники называют разные "орудия" смерти последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев, историки раскрыли реальную причину смерти Клеопатры. По их словам, легендарная царица покончила с собой в 30 году до нашей эры в городе Александрия, когда ей было 39 лет.

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