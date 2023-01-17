Внешность последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев до сих пор вызывает споры у историков.

Клеопатра - египетская царица, жизнь и деятельность которой обсуждают до сих пор. Больше всего споров вызывает ее внешний вид, поскольку одни рисуют ее как невероятную красотку, а другие источники утверждают, что она не обладала приятной внешностью - очаровывала мужчин харизмой.

Как выглядела Клеопатра: данные историков Британского музея

Согласно данным британских источников, она была смуглолицей и обладала неправильными чертами лица. Так, у нее был довольно крупный нос, тонкие губы и острый подбородок.

Ее фигура была слегка полноватой, как и у ее предков - большая часть представителей македонской династии Птолемеев были упитанными и имели грубые черты.

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Как выглядела Клеопатра: исследование Кембриджского историка-египтолога Салли Энн Эштона

Эштон провел огромное исследование исторических источников и составил реконструкцию образа Клеопатры. Если верить ему, то ее внешний вид являлся очень далеким от того, как царицу сегодня изображают в фильмах и учебниках по истории.

Как выглядела Клеопатра: версия греческого историка Плутарха

В одной из своих работ он писал:

"Говорят, внешняя красота ее была вовсе не бесподобной... Однако беседовала она с неотразимым очарованием. С одной стороны, ее внешность в сочетании с обольстительной речью, а с другой – ее характер, необъяснимым образом проявлявшийся во всех поступках, в высшей степени покоряли окружающих. Голос ее звучал нежно".

Эти слова подтверждают версию многих историков-современников о том, что Клеопатра пленяла не столько своей красотой, сколько харизмой и эрудированностью.

Напомним, ученые ответили, зачем Клеопатра убивала своих мужчин после ночи любви.

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