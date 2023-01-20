Источники называют разные "орудия" смерти последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев.

Клеопатра - одна из самых величественных персон античной истории. Вокруг ее имени до сих пор много споров. Вопросы вызывает и смерть правительницы, поскольку единая причина до сих пор не установлена.

Некоторые утверждают, что она совершила самоубийства, попросив принести в ее покои ядовитую змею, а другие убеждены, что всему виной действие опиума и аконита. Рассказываем, какие еще мысли есть у историков по этому поводу.

Как умерла Клеопатра: официальная версия

Историки утверждают, что легендарная царица покончила с собой в 30 году до нашей эры в городе Александрия. Тогда ей было 39 лет. В источниках можно найти информацию о том, что причиной самоубийства могло быть поражение, нанесенное римлянами ее войскам. Согласно трудам античных историков Плутарха, Страбона и Диона Кассия, Клеопатра умерла от укуса ядовитой кобры.

Видео дня

Покои Клеопатры тщательно охраняли, поэтому внести туда ядовитую змею было очень сложно. В трудах Плутарха сказано, что помог ей в этом деле крестьянин:

"К дверям явился какой-то крестьянин с корзиной. Караульные спросили, что он несет. Открыв корзину и раздвинув листья, он показал горшок, полный спелых смокв (инжир, - ред). Солдаты посмотрели, какие они крупные и красивые, и крестьянин, улыбнувшись, предложил им отведать. Тогда они пропустили его, откинув всякие подозрения".

Оказалось, под смоквами была змея. Корзинку с фруктами поставили в покоях царицы, ведь она сама распорядилась сделать все так, чтобы змея ужалила ее в неожиданный момент.

По другой версии змею держали в закрытой емкости для воды, а Клеопатра ее выманивала и специально подставила руку для укуса.

Есть версия, что причиной смерти царицы стал не яд змеи, а смесь из опиума и растений болиголов и аконит. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые проанализировали особенности змеиных укусов, а также архивные документы того времени.

Напомним, в сети показали, как на самом деле выглядела царица Клеопатра. Оказалось, она не была таким идеалом красоты, как ее представляют в исторических фильмах. У правительницы была грубая внешность, а вот очаровывала мужчин она своим умом и харизмой.

Вас также могут заинтересовать новости: