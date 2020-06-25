Минздрав и Минцифры планируют интегрировать систему eHealth в мобильное приложение "Дія"

Электронная система здравоохранения система eHealth позволяет, среди прочего, обеспечить прозрачность финансирования учреждений здравоохранения, снизить административную нагрузку на врачей, уменьшить бумажный документооборот в медицинской сфере и тому подобное. Каждый час в eHealth поступает около 30 млн запросов.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работает над интеграцией электронной системы здравоохранения eHealth в портал и приложение «Дія», в том числе для того, чтобы сделать возможным заключение электронных деклараций онлайн, без визита к врачу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

«Много чего есть в планах, в частности совместно с партнерами из Министерства цифровой трансформации хотим осуществить интеграцию системы eHealth в портал и приложение «Дія». Мы хотим подписывать электронной декларации онлайн без необходимости визита к врачу, чтобы врача можно было выбирать самостоятельно», - заявил он.

По словам Кучера, этот шаг требует не только решения технических, но и административных вопросов.

«Мы с этим работаем. Работаем также по системе «е-Малятко», чтобы можно было прямо в роддоме онлайн зарегистрировать все документы», - подчеркнул заместитель главы Минздрава.

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По словам Кучера, на сегодня система eHealth активно наполняется данными, которые, в частности, являются основой для принятия эпидемиологических мер.

«Защищенные актуальные медицинские данные - это приоритетная задача Минздрава. Украина для внедрения электронной системы eHealth использует лучшие мировые практики», - подчеркнул он.

Кучер отметил, что система eHealth позволяет, среди прочего, обеспечить прозрачность финансирования учреждений здравоохранения, снизить административную нагрузку на врачей, уменьшить бумажный документооборот в медицинской сфере и тому подобное.

«Каждый час в eHealth поступает около 30 млн запросов. Это большая нагрузка на систему. Минздрав работает над ускорением ее работы», - отметил заместитель министра.

На сегодняшний день, по его словам, в системе eHealth зарегистрировано 23 тыс. 434 врачей первичного звена медицины, 95 тыс. 314 врачей-специалистов, 110 тыс. 116 сестринского персонала, 42 тыс. 315 другого медицинского персонала. В систему интегрированы заключение электронных деклараций с семейными врачами, выписка рецептов, медицинские направления, статистика по больным коронавирусной инфекцией и т.д.

Справка УНИАН. Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

2 апреля 2020 года Минцифры запустило портал государственных услуг «Дія». На портале можно получить около 30 государственных услуг онлайн.

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