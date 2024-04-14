В Атлантическом океане ледокол сопровождали дельфины - стайки несколько часов ныряли рядом.

Украинское научно-исследовательское судно - ледокол "Ноосфера", который находился в Антарктике, преодолел трудный путь, в частности известный страшными штормами пролив Дрейка, и добрался до Чили.

Как сообщили в Национальном антарктическом центре Украины, 13 апреля ледокол пришвартовался в порту Пунта-Аренас.

Речь идет о том, что дорога с антарктической станции "Академик Вернадский" в Чили была длиной 1140 миль (2111 км) и продолжительностью 9 дней, из которых три "Ноосфера" проходила пролив Дрейка. По словам ученых, на этот раз пролив был очень своенравным - высота волн достигала 9-10 метров, а скорость ветра - 30 м/с.

"По словам капитана Павла Панасюка, это был один из самых бурных Дрейков за все время работы судна под украинским флагом. Идти в таких условиях довольно непросто, но наш экипаж справился с этим вызовом", - отмечают в центре.

В Пунта-Аренас "Ноосфера" доставила участников двух украинских антарктических экспедиций: зимней - 28-й УАЭ, которая год отработала на "Вернадском" и сезонной, которая выполняла задачи на станции в течение нескольких месяцев.

Также, пока судно было в Антарктике, с его борта проводили биологические, геологические и геофизические исследования Южного океана, в частности, в рамках международных проектов.

Ученые рассказали, что в Атлантическом океане "Ноосферу" сопровождали дельфины - их стайки несколько часов ныряли рядом с судном, ловя его волны. Считается, что таким образом дельфины увеличивают скорость своего движения - большие волны от судна "подталкивают" их вперед. Также ученые предполагают, что потоки воды поднимают на поверхность пищу для этих животных (рыбу, моллюсков, ракообразных и т.д.).

На видео, которое обнародовали ученые, - дельфины Коммерсона. Они являются одними из самых маленьких среди всех китообразных и достигают в длину около 1,5 м. Популяции этих дельфинов встречаются в двух местах - в Атлантическом океане у южного берега Южной Америки и в Индийском океане у островов Кергелен.

Коммерсона любят плавать на поверхности воды и выпрыгивать из нее. Держатся стаями до 15 особей. В целом же по дороге из Антарктики в Чили - в проливе Дрейка и Атлантическом океане - нашим ученым удалось зафиксировать встречу с тремя видами дельфинов. Это дельфин Даски, антарктический дельфин и упоминавшийся дельфин Коммерсона.

"В ближайшее время "Ноосфера" снова отправится в Антарктику, чтобы обеспечить ротацию полярников на польской станции "Арцтовский". Это уже третий год сотрудничества двух стран - после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша отказалась от услуг российских судов", - добавили в центре.

Поэтому ледокол вернется в порт Кейптауна (ЮАР), где будет находиться до следующего антарктического сезона.

В центре напомнили, что сейчас идет третий антарктический сезон "Ноосферы". Он начался 17 ноября 2023 года, когда судно вышло из Кейптауна к ледяному континенту. Тогда были доставлены грузы и экспедиции на станции "Арцтовский" и "Вернадский". Второй рейс этого сезона стартовал 15 марта 2024 года, когда судно отправилось из порта Пунта-Аренас к "Вернадскому" для пересменки годовых экспедиций на станции и исследований в Южном океане.

"Ноосфера" в науке Украины - последние новости

На украинском ледоколе "Ноосфера" провели важные геологические исследования, которые "расскажут" об изменении климата планеты за последние 20 тысяч лет. Во время рейса ледокола из Чили к полярной станции "Академик Вернадский" ученые продолжили геологические исследования Южного океана.

Их начали в первом антарктическом сезоне судна (2022 год), сейчас удалось взять 7 колонок донных отложений в 7 точках недалеко от станции - в районе пролива Пенола и Френч, где обнаружены тектонический разлом и ледниковые долины. На борту поднятые образцы подробно описали, сфотографировали и разделили на части для доставки в Украину. Далее их будут изучать в лабораториях Киева и Одессы.

Вас также могут заинтересовать новости: