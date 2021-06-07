Летняя презентация Apple может подарить нам много сюрпризов.

С 7 по 11 июня в режиме онлайн проходит мероприятие Apple Worldwide Developers Conference - конференция разработчиков Apple. Традиционно на летней презентации компания показывает новые продукты и обновления. В 2021 году нас может ожидать выход новой операционной системы iOS 15, а также новые планшеты и ноутбуки.

Новая iOS 15

С большой вероятностью этим летом Apple представит новую операционную систему для смартфонов. В этой ОС планируется несколько нововведений. В сети появилось несколько предположений о новых функциях в iOS 15.

Появится возможность настроить автоматические ответы на некоторые сообщения.

Ожидается обновление приложений «Здоровье» и iMessage.

Упростится доступ к настройкам конфиденциальности.

Появятся новые эмодзи и виджеты экрана.

Для уведомлений планируется установить несколько режимов (сон, работа, вождение и т.д.). Пользователь сможет настроить получение уведомлений в удобной форме.

Добавятся новые возможностей для людей со слуховыми аппаратами.

Вероятнее всего, до новой версии будут обновлены ОС устройств, начиная с версии iPhone 7.

iPadOS 15

Читайте такжеХакеры Anonymous "объявили войну" Илону Маску: как отреагировал миллиардер (видео)Новую операционную систему возможно получат не только смартфоны, но и планшеты Apple. Ожидаются значительные визуальные изменения. Дизайн новой системы будет приближен к macOS. Планируется значительная переработка внешнего вида домашнего экрана. На главном экране можно будет разместить любые виджеты. Также ожидается обновление панели многозадачности. Пользователям будет проще работать сразу с несколькими приложениями.

macOS 12

Компания также может обновить операционную систему iMac. Большое обновление пользовательского интерфейса macOS Big Sur уже было представлено в прошлом году. В 2021 году мы вряд ли увидим серьезные изменения в macOS. Скорее всего, Apple улучшит оптимизацию ОС и расширит стандартный набор приложений.

Обновление ОС для Apple Watch

Умные часы Apple также могут получить новую ОС. Планируется обновление дизайна циферблата. Также пользователей могут порадовать синхронизацией часов с приложением «Здоровье» для iPhone, что позволит просматривать данные о сне, шагах, пульсе и т.д. на экране Apple Watch. Кроме того, вероятно появится возможность размещения различных виджетов на экране.

Чипсет M1x или M2

В 2021 году Apple представила новые процессоры собственного производства. Однако их производительности недостаточно для некоторых профессиональных задач. На летней конференции компания может уделить больше внимания своей новинке и представить более мощный чипсет.

Новые MacBook Pro

На летней конференции компания может представить новые версии ноутбуков, говорят в издании Bloomberg. Вполне возможно, что Apple представят версии MacBook Pro с 14-дюймовым и 16-дюймовым экранам, а также с бо́льшим количеством портов Thunderbolt, портом HDMI и слотом для SD-карт. Скорее всего, новые ноутбуки будут оборудованы чипами M1x или M2 от Apple.

Где и когда смотреть презентацию онлайн

Конференция начнется 7 июня в 20:00 по киевскому времени. Компания будет транслировать мероприятия на своем канале в YouTube. УНИАН также будет следить за презентацией и сообщать все новости в текстовом формате.

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Автор: Екатерина Пулатова