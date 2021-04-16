Традиционная весенняя презентация Apple может подарить нам много сюрпризов.

20 апреля состоится традиционная весенняя презентация Apple, на которой компания представит новые продукты. Что именно покажет корпорация - заранее неизвестно, но пользователи интернета уже имеют несколько предположений. В представленных Apple приглашениях и логотипе усмотрели тайные послания, в которых компания возможно зашифровала свои будущие продукты. 20 апреля станет известно, насколько правдивыми оказались предположения.

Apple Pencil

По одной из версий, 20 апреля Apple представят новый стилус (умный каранадаш) Apple Pencil 3 с подпружиненной кнопкой. На это намекает загогулина в логотипе презентации, которую явно рисовали умным карандашом.

Новые iPad Pro 2021

Обычно весной компания обновляет iPad, и эта презентация вряд ли будет исключением. На ней могут показать iPad Pro 2021 с улучшенным mini-LED дисплеем и высоким качеством изображения, а также iPad mini 6 с большим экраном и Touch ID. Новые iPad ожидают увидеть не только поклонники Apple - их анонс также предсказывает Bloomberg.

Новый iMac

Обновление Mac также может быть показано 20 апреля, но этот вариант маловероятен. Из перехваченной переписки компании известно, что производство этих устройств перенесено на будущее. Однако если Apple действительно покажут новый Mac, то скорее всего он будет оснащен процессором M1 и 24-дюймовым экраном. Также может появиться специальная версия iMac с 32-дюймовым экраном, который заменит iMac Pro.

AirTags

Ещё один предположительный продукт - умные GPS-маячки AirTags, выхода которого ожидали ещё в 2020 году. Этот аксессуар может быть прикреплен к любому продукту Apple и с помощью специального приложения позволит найти утерянный предмет, даже если он не подключен к сети. Пока что никто не знает, как могут выглядеть маячки.

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Автор: Екатерина Пулатова