Администрация Facebook пояснила, что основанием для удаления послужили «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».

Facebook закрыл в Украине десятки профилей, связанных с партией экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», общественной организацией «Справа громад», а также общественной организацией «Антикоррупционный блокпост».

Об удалении фейковых профилей в декабре 2020 года говорится в отчете соцсети, опубликованном 12 января.

"Мы удалили 27 учетных записей Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию. Наше расследование выявило связь с лицами, связанными как с партией «Европейская солидарность», так и с украинской неправительственной организацией «Справа громад», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для этого послужили «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».

В Facebook объяснили, что "люди, которые стоят за этой активностью, использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивных лиц, избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названным по городам в Украине».

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В партии «Европейская солидарность» и общественных организациях «Справа громад» и «Антикоррупционный блокпост» пока не комментировали соответствующее решение соцсети.

Кроме десятков аккаунтов в Украине, Facebook удалил также аккаунты в Кыргызстане, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии и Марокко, направленные на аудитории в пределах этих стран. Еще пять сетей - из Ирана, Украины, Франции, Марокко и России – имели целью влияние на людей за пределами этих стран.

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Автор: УНИАН