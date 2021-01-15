Для ракеты New Shepard это стало 14 миссией.

Американская компания Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос, успешно запустила многоразовую ракету-носитель New Shepard с пассажирской капсулой.

Видео запуска, полета и приземления было опубликовано на YouTube-канале компании.

Запуск ракеты для состоялся 14 января в 12:18 по тихоокеанскому времени (19:18 по киевскому времени) из Западного Техаса.

Это был 14-й полет ракеты New Shepard, во время которого она подняла обновленную капсулу для пассажиров, а аппарату удалось преодолеть границу космоса - линию Кармана. Капсула после отсоединения от ракеты также успешно приземлилась.

В капсуле не было людей – только манекен по имени Скайуокер и 50 тысяч открыток.

В компании отметили, что успешный тест обновленной капсулы станет первым шагом к запускам с экипажем на борту ракеты. В планах компании уже в 2024 году отправить людей на Луну для создания колонии и развития инфраструктуры на его поверхности.

I'm not going to lie... the #NewShepard#NS14 landing had me a bit nervous for a minute. Seemed a bit wobbly, but @blueorigin still nailed it! pic.twitter.com/bUvKsdTi4z — Overlook Horizon 🎈🚀 (@OLHZN) January 14, 2021

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Автор: Олег Давыгора