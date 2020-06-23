Apple Watch сможет отслеживать, как долго пользователь моет руки

В обновление ОС смарт-часов также вошли новые приложения Sleep и Fitness.

Компания Apple накануне представила на конференции WWDC обновление для операционной системы watchOS 7, на которой работают часы Apple Watch. Одним из новшеств апгрейда стала возможность часов отслеживать, как пользователь моет руки.

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Как сообщает AIN, часы научились понимать, когда носитель моет руки, и будут показывать, как долго это еще нужно делать.

Помимо этого, в обновлении запустили приложение Sleep. Оно будет отслеживать качество сна и следить за тем, чтобы оно улучшалось.

За занятия спортом будет отвечать новое приложение Fitness. Часы научились воспринимать танцы как спортивную активность – с учетом движений и нагрузки.

В Apple Watch также можно будет настраивать и кастомизировать свои циферблаты.

Напомним, Apple представила iOS 14 с полностью обновленным домашним экраном, новыми виджетами, "Библиотекой приложений", новым форматом App Clips для приложений из App Store, новыми функциями "Сообщений" и множеством других новинок.

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