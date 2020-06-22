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Apple представила iOS 14: что в ней нового

21:47, 22 июня 2020
Наука и IT
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Тим Кук во время открытия конференции WWDC 2020 / REUTERS

Обновление содержит множество новых функций и изменений в дизайне, пишет iguides. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале компании.

В iOS 14 добавлена библиотека приложений для организации всех установленных программ на вашем устройстве. Приложения автоматически организуются в Библиотеке и вам не нужно сохранять все значки на домашнем экране. Помимо этого, их можно будет просматривать в виде списка. Также предусмотрены функции сортировки по сценариям использования и многое другое.

Новые виджеты позволяют получить быстрой доступ к данным из приложений. Размер виджета можно будет настроить вручную, они доступны на экране "Сегодня", а еще их можно будет перетащить на домашний экран. Ярлыки приложений будут автоматически смещаться для того, чтобы освободить место под окно виджета. Все они будут представлены в специальном разделе "Галлерея виджетов".

iguides.ru

Обновление на iOS 14 добавит одну из самых долгожданных функций - картинка в картинке, которая очень похожа на аналогичную функцию для iPad.

iguides.ru

Был полностью переработан интерфейс голосового помощника Siri, который теперь не занимает полностью экран.

iguides.ru

Появилось новое приложение "Переводчик" (Translate), которое предназначено для разговоров и работает полностью в автономном режиме. Нажмите на значок микрофона и приложение переведет ваше сообщение на выбранный язык. На старте будет доступно 11 языков.

iguides.ru

Не обошлось и без нововведений для Memoji. В iOS 14 появились новые аксессуары, включая маски для лица.

В iMessage компания добавила закрепляемые сообщения, а также новые функции для групповых чатов, такие как ответы на сообщения и упоминания.

В карты добавили новые функции, среди которых поддержка велосипедных маршрутов, высоты и повышение детализации. Помимо этого, появились рекомендации для зарядки электромобилей. На старте будут поддерживаться BMW и Ford.

iguides.ru

В CarPlay появилась новая функция под названием CarKey, которая позволит поделиться ключами от вашего автомобиля прямо через iMessage. Первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5-й серии.

Благодаря новой функции App Clip вы сможете начать пользоваться приложением, не дожидаясь его полной загрузки из App Store.

Напомним, на прошлогодней WWDC 2019 Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS. Кроме того, компания показала обновленный Mac Pro, несколько новых функций для Apple Watch и «похоронила» iTunes для компьютеров Mac.

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