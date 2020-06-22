Apple представила iOS 14: что в ней нового

Обновление содержит множество новых функций и изменений в дизайне.

В ходе мероприятия WWDC 2020 Apple официально представила iOS 14 для iPhone и iPod Touch.

Обновление содержит множество новых функций и изменений в дизайне, пишет iguides. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале компании.

В iOS 14 добавлена библиотека приложений для организации всех установленных программ на вашем устройстве. Приложения автоматически организуются в Библиотеке и вам не нужно сохранять все значки на домашнем экране. Помимо этого, их можно будет просматривать в виде списка. Также предусмотрены функции сортировки по сценариям использования и многое другое.

Новые виджеты позволяют получить быстрой доступ к данным из приложений. Размер виджета можно будет настроить вручную, они доступны на экране "Сегодня", а еще их можно будет перетащить на домашний экран. Ярлыки приложений будут автоматически смещаться для того, чтобы освободить место под окно виджета. Все они будут представлены в специальном разделе "Галлерея виджетов".

Обновление на iOS 14 добавит одну из самых долгожданных функций - картинка в картинке, которая очень похожа на аналогичную функцию для iPad.

Был полностью переработан интерфейс голосового помощника Siri, который теперь не занимает полностью экран.

Появилось новое приложение "Переводчик" (Translate), которое предназначено для разговоров и работает полностью в автономном режиме. Нажмите на значок микрофона и приложение переведет ваше сообщение на выбранный язык. На старте будет доступно 11 языков.

Не обошлось и без нововведений для Memoji. В iOS 14 появились новые аксессуары, включая маски для лица.

В iMessage компания добавила закрепляемые сообщения, а также новые функции для групповых чатов, такие как ответы на сообщения и упоминания.

В карты добавили новые функции, среди которых поддержка велосипедных маршрутов, высоты и повышение детализации. Помимо этого, появились рекомендации для зарядки электромобилей. На старте будут поддерживаться BMW и Ford.

В CarPlay появилась новая функция под названием CarKey, которая позволит поделиться ключами от вашего автомобиля прямо через iMessage. Первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5-й серии.

Благодаря новой функции App Clip вы сможете начать пользоваться приложением, не дожидаясь его полной загрузки из App Store.

Напомним, на прошлогодней WWDC 2019 Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS. Кроме того, компания показала обновленный Mac Pro, несколько новых функций для Apple Watch и «похоронила» iTunes для компьютеров Mac.

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