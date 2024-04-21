Одну из четырех фигур на холсте рисовал не сам мастер, считают исследователи.

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня активно используют для создания изображений, которые трудно отличить от реальных фотографий или картин известных художников. Но группа ученых из Великобритании и США разработала методику с применением ИИ, которая позволяет отыскивать необычные вещи на настоящих картинах классиков изобразительного искусства.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Heritage Science, изучается полотно "Мадонна с розой". Искусствоведы давно спорят, насколько справедливо приписывать эту картину кисти Рафаэля. Новые находки, сделанные ИИ, добавляют аргументов тем, кто видит на картине работу других художников.

Как объяснили исследователи, они "скормили" компьютерной программе снимки тех картин, о которых точно известно, что они принадлежат кисти Рафаэля. Программа получила достаточно информации о стиле этого художника - характер мазков, цветовая палитра, затенение и тому подобное.

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"Компьютер видит гораздо глубже, чем человеческий глаз, до микроскопического уровня", - объясняют авторы исследования.

Процессы машинного обучения, как правило, нужно тренировать на огромном количестве примеров, что не всегда доступно, когда речь идет о творчестве одного художника. В этом случае команда модифицировала предварительно обученную архитектуру, разработанную Microscoft под названием ResNet50, в сочетании с традиционной техникой машинного обучения под названием Support Vector Machine.

Изучив картину "Мадонна с розой", программа пришла к выводу, что изображения Мадонны, Младенца и Святого Иоанна были созданы рукой Рафаэля. Но не изображение Святого Иосифа. Исследователи отмечают, что в предыдущих дебатах относительно подлинности картины считалось, что лицо святого Иосифа выполнено хуже, чем другие в раме.

Джулио Романо, один из учеников Рафаэля, мог быть тем, кто нарисовал четвертое лицо, но это отнюдь не наверняка.

Другие интересные материалы о научных открытиях

Как писал УНИАН, новое исследование указывает, что оценки в школе и вузе в определенной степени зависят от фамилии ученика. Случайная дискриминация происходит на этапе проверки письменных работ, говорят ученые.

Также мы рассказывали, что новый анализ окаменелых позвонков, обнаруженных в западной Индии, выявил существование вида гигантских змей, длина которых во взрослом состоянии могла достигать от 11 до 15 метров.

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