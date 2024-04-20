Случайная дискриминация происходит на этапе проверки письменных работ, говорят ученые.

Академические успехи школьников и студентов зависят от множества факторов. Стремление получать знания – важно, но часто на пути встают не зависящие от учащегося обстоятельства. Например, его фамилия.

Исследователи из Мичиганского университета (США) обнаружили, что на оценки учеников среди прочего влияет то, в каком порядке преподаватель проверяет работы учебной группы. А проверяют, как правило, в алфавитном порядке.

Авторы исследования изучили более 31 миллиона записей об оценках, которые преподаватели все того же Мичиганского университета выставляли своим студентам в период с 2014 по 2022 год. Выборка включала более 850 тысяч работ от 140 тысяч студентов, проверенных 21 тысячей преподавателей.

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Исследование показало, что студенты с фамилиями, начинающимися на первые четыре буквы алфавита, получали оценки выше, когда работы проверялись по алфавиту, а не в случайном порядке. Разница оказалась не очень значительной – всего 0,3 балла по 100-балльной шкале.

Но следует учесть, что студенты с фамилиями на последние буквы алфавита аналогично получали оценки ниже на 0,3 балла при проверке работ в алфавитном порядке. А это уже дает разрыв 0,6 балла, который никак не связан непосредственно с качеством самой работы.

Исследователи отмечают, что этот эффект может аккумулироваться на уровне всего учебного курса, что впоследствии влияет на перспективы трудоустройства студентов.

По мнению авторов, такая "дискриминация" по фамилии является следствием усталости преподавателя под конец проверки работ. Чтобы избежать подобных перекосов в оценивании студентов, исследователи рекомендуют ввести такую систему проверки работ, где очередность всегда будет случайной, а не по алфавиту.

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