The Washington Post: Будет ли работать термоядерный реактор Lockheed Martin? Некоторые ученые сомневаются

Об этом пишет Амрита Джаякумар в своей статье, которая называется «Будет ли работать термоядерный реактор Lockheed Martin? Некоторые ученные сомневаются в этом», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Если компании удастся это сделать, реактор будет воссоздавать ту же термоядерную реакцию, которая нагревает солнце и использовать его для электрификации городов. Хотя потенциал термоядерного реактора изучался в течение многих десятилетий, представители Lockheed надеются построить реактор довольно небольших размеров, чтобы можно было его поместить на кузов грузовика и перемещать.

Но реально ли достичь этой цели? Ученые настроены довольно скептично, особенно учитывая компактные размеры экспериментального реактора Lockheed.

«Насколько я могу судить, они не обратили внимания на основные физические свойства термоядерного синтеза», – сказал Иэн Хатчинсон, профессор ядерной физики и инженерии в Массачусетском институте технологий.

Основная цель эксперимента Lockheed, который предусматривает строительство небольшого реактора, размером 10 на 7 метров, не очень практична, поскольку это не соответствует общепринятым методам, которые используют для строительства реакторов по всему миру, заявил Хатчинсон.

Общая конструкция для термоядерных экспериментов на Земле состоит из огромных структур, имеющих форму пончика, таких же больших по размерам, как спортивный зал. Например, Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в городе Ливермор (штат Калифорния, США).

Крупнейший в мире термоядерный реактор, который называется «Международный термоядерный экспериментальный реактор», строят во Франции. Этот объект будет таким огромным по величине, как 60 футбольных полей, и будет генерировать 500 мегаватт энергии, в то время как размеры самого реактора будут 90 на 130 м.

Именно компактные размеры реактора Lockheed делают этот эксперимент уникальным, и вполне возможно, что его строительство займет гораздо меньше времени, считает Том Макгуайр, руководитель калифорнийского подразделения компании Lockheed «Skunk Works», которая занимается исследованиями управляемого термоядерного синтеза.

«Чем меньше размер устройства, тем легче наращивать обороты и тем быстрее его разрабатывать. Вместо того чтобы тратить пять лет на разработку и реализацию концепции, понадобится всего несколько месяцев», – говорится на сайте компании.

Но идею термоядерного синтеза пытаются воплотить в жизнь уже около 60 лет, и это очень сложно, сказал Харальд Грисхаммер, доцент ядерной физики в Университете Джорджа Вашингтона.

Грисхаммера беспокоят риски, связанные с любыми ядерными реакциями, которые повышаются из-за небольших размеров реактора Lockheed.

Чтобы понять эти риски, необходимо узнать немного больше о том, как происходит термоядерный синтез: когда два очень сильно нагретых атома сталкивают друг с другом, их ядра объединяются в одно, выпуская при этом огромное количество энергии. Термоядерные реакции – это часть того процесса, который заставляет солнце светить.

Термоядерная реакция освобождает атомные частицы – нейтроны, которые «бомбардируют стенки реактора, ослабляя их», – сказал Грисхаммер.

«У него слишком маленькие размеры», – сказал он о реакторе Локхида. «Я не уверен в его устойчивости».

Представители Lockheed говорят, что стенки реактора будут поглощать нейтроны и другие побочные продукты, используя их для выработки энергии, которой будут обеспечивать города или самолеты.

Прорывы в науке требуют времени, иногда десятилетий, и даже столетий усилий. И термоядерный синтез не станет исключением.

По словам ученых, одной из главных проблем является содержание необходимой плазмы внутри магнитных полей. Плазма – это громоздкая масса, которую нужно нагреть, чтобы ее атомы могли сталкиваться. Ученые говорят, это почти то же самое, что «пытаться удержать желе с помощью резинок».

Так станет ли реальностью энергия, полученная с помощью термоядерного синтеза? И неужели всего за 10 лет?

«Я хотел бы, чтобы это произошло в ближайшие 10 лет», – сказал Грисхаммер. «Но я настроен весьма скептично».