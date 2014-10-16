Поставщик Пентагона сообщил о прорыве в разработке альтернативного источника энергии

Lockheed Martin Corp, являющаяся крупнейшим поставщиком Пентагона, заявила, что планирует испытать первый компактный термоядерный реактор в течение года, сообщает Reuters.

В последние годы компания вела активную разработку проектов, связанных с альтернативными источниками энергии.

По словам куратора проекта Тома Макгира (Tom McGuire), с помощью работ в области термоядерного синтеза можно будет перейти на новые источники энергии в условиях ее ожидающегося дефицита.

Читайте такжеИсследователи объяснили, что запечатлел Curiosity на МарсеСогласно его подсчетам, поколение, которое последует за нынешним, ощутит возросшую потребность в энергии на 40-50%.

Среди очевидных преимуществ термоядерных реакторов – гораздо меньшее количество отходов. Кроме того, в будущем планируется, переход реакторов на новый вид топлива, который позволит полностью избежать каких-либо ядерных отходов.