Поставщик Пентагона сообщил о прорыве в разработке альтернативного источника энергии

14:49, 16 октября 2014
Наука и IT
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Американская компания Lockheed Martin Corp заявила, что ее исследователям удалось совершить технологический прорыв в разработке мощного источника энергии на основе термоядерного синтеза.

REUTERS

Lockheed Martin Corp, являющаяся крупнейшим поставщиком Пентагона, заявила, что планирует испытать первый компактный термоядерный реактор в течение года, сообщает Reuters.

В последние годы компания вела активную разработку проектов, связанных с альтернативными источниками энергии.

По словам куратора проекта Тома Макгира (Tom McGuire), с помощью работ в области термоядерного синтеза можно будет перейти на новые источники энергии в условиях ее ожидающегося дефицита.

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Среди очевидных преимуществ термоядерных реакторов – гораздо меньшее количество отходов. Кроме того, в будущем планируется, переход реакторов на новый вид топлива, который позволит полностью избежать каких-либо ядерных отходов.

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