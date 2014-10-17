Изобретение нобелевских лауреатов разрушает экосистему, убивая множество насекомых

Новозеландские ученые выяснили, что свет синих светодиодов, за изобретение которых в 2014 году присудили Нобелевскую премию по физике, привлекает в полтора раза больше насекомых, чем излучение обычных уличных фонарей. О губительном воздействии светодиодов на экосистему сообщается в журнале Ecological Applications, а кратко об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-издание Tech Xplore.

Системы уличного освещения в развитых странах сейчас обычно опираются на натриевые газоразрядные лампы, излучающие желтый свет. Однако насекомых больше тянет к синему свету, который испускают светодиоды. Человеку он кажется белым благодаря слою люминофора, «подмешивающему» к излучению синего светодиода белизну, но насекомые различают истинную окраску лампы.

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Чтобы точно сравнить привлекательность светодиодов и натриевых ламп для членистоногих, Стивен Поусон (Stephen Pawson) и Мартин Бэйдер (Martin Bader) расположили фонари обоих типов у больших листов клейкой бумаги и оставили ночью на поле в сельской местности. Утром ученые обнаружили, что светодиод привлек на 48 процентов больше мотыльков, мух и других насекомых. Последующие опыты привели к сходным результатам. Вне зависимости от типа, фильтров и фирмы-производителя светодиодов, эти лампы привлекали тучи насекомых.

Таким образом, синие светодиоды, за изобретение которых была присуждена Нобелевская премия по физике2014 года, нарушают функционирование пищевых цепей и притягивают беспозвоночных из сельской местности в города. Наконец, установка светодиодного освещения в морских портах может способствовать экспансии инвазивных видов (например, непарного шелкопряда), отмечают ученые.