Ученые выяснили, что вода в галактике появилась раньше Солнца

Результаты своей работы авторы опубликовали в журнале Science, на который ссылается Лента.ру.

По мнению астрономов, вода в форме льда существовала в пределах зарождающейся Солнечной системы до образования звезды и планет. К такому выводу ученые пришли в результате компьютерного моделирования. В нем специалисты проследили химическую эволюцию дейтерия — стабильного изотопа водорода, — у которого в ядре находятся по одному протону и нейтрону.

По мнению ученых, химические процессы, происходящие внутри протопланетного диска в ранней Солнечной системе, не могут привести к обнаружению наблюдаемого отношения содержания дейтерия к протию (самому распространенному изотопу водорода с одним протоном в ядре).

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Модели, созданные учеными, показали, что химическая эволюция Солнца не может объяснить возникновение больших количеств дейтерия. Выводы ученых находят подтверждение в виде наличия этого изотопа водорода в тяжелой воде в ядрах комет и на астероидах.

Важность открытия ученых для астробиологии заключается в том, что вода — основной компонент для возникновения жизни земного типа — могла сформироваться не в результате эволюции протопланетного диска, а ее содержание в нем определяется условиями, не зависящими от такого процесса.

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Исследование ученых позволяет по-новому посмотреть на эволюцию планетных систем. Предыдущие модели, по словам астрономов, предполагали, что вода образуется главным образом в ходе развития таких систем.