В Украине владельцам телевизоров Samsung Smart TV ограничат доступ к запрещенным каналам РФ

Компания «Samsung Electronics Украина» в ближайшее время намерена ограничить доступ к приложениям, позволяющим смотреть запрещенные российские телеканалы, в производимых ею телевизорах с технологией Smart TV.

Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, соответствующее решение «Samsung Electronics Украина» приняла после встречи с представителями Нацсовета, посвященной выполнению предписаний судов о запрете трансляции некоторых российских каналов.

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«Представители компании – производителя электроники сообщили, что «Samsung Electronics Украина» осуществляет свою деятельность исключительно с соблюдением требований законодательства Украины и поэтому намерен выполнить вышеуказанные предписания соответствующих решений судов. Таким образом, компания «Samsung Electronics Украина» в ближайшее время планирует ограничить доступ к запрещенным судами каналам в телевизорах с технологией Smart TV на территории Украины», – сказано в сообщении.

Нацсовет также напомнил, что ранее доступ к приложениям, позволяющим смотреть запрещенные российские телеканалы, также ограничила компания LG.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

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25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска. Несмотря на это, в Нацсовете заявили, что провайдеры Донецкой и Луганской областей не выполняют решение суда об отключении трансляции российских телеканалов.

На сегодняшний день неадаптированными и временно запрещенными для распространения на территории Украины признаны 15 российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия-24», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК).