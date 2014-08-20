Украина запретила вещание 14 российских каналов

По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о выполнении запрета на вещание российских телеканалов, которые ведут пропаганду войны и насилия в Украине.

«В рамках этого приказа, территориальные подразделения МВД вплоть до участковых милиционеров должны будут способствовать Нацсовету в выявлении кабельных операторов, которые не выполняют решения Нацсовета о прекращении трансляции на территории Украины 14 запрещенных в установленном законом порядке российских телеканалов», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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По словам Геращенко, те операторы, которые будут нарушать решение Нацсовета, будут привлечены к ответственности в соответствии с украинским законодательством.

Также территориальные подразделения МВД будут мониторить трансляцию запрещенных российских телеканалов во внутренних кабельных сетях общественных зданий всех форм собственности: школах, больницах, гостиницах, домах отдыха.

"МВД призывает директоров государственных и коммунальных учреждений, а также владельцев отелей, санаториев и домов отдыха в добровольном порядке, не дожидаясь визита сотрудников правоохранительных органов, отключить вещание в своих внутренних сетях запрещенных в установленном законом порядке российских телеканалов", - написал Геращенко.

Перечень запрещенных каналов:

1. Первый канал. Всемирная сеть

2. РТР-Планета

3. Россия 24

4. НТВ-Мир

5. ТVCI (ТВ Центр)

6. Россия 1

7. НТВ

8. ТНТ

9. Петербург 5

10. Звезда

11. РЕН-ТВ

12. Life News

13. Russia Today

14. РБК-ТВ