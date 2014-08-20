Украина запретила вещание 14 российских каналов
Украина запретила ретрансляцию на своей территории уже 14 российских телеканалов. За их отключением отныне будет следить МВД.
По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о выполнении запрета на вещание российских телеканалов, которые ведут пропаганду войны и насилия в Украине.
«В рамках этого приказа, территориальные подразделения МВД вплоть до участковых милиционеров должны будут способствовать Нацсовету в выявлении кабельных операторов, которые не выполняют решения Нацсовета о прекращении трансляции на территории Украины 14 запрещенных в установленном законом порядке российских телеканалов», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
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По словам Геращенко, те операторы, которые будут нарушать решение Нацсовета, будут привлечены к ответственности в соответствии с украинским законодательством.
Также территориальные подразделения МВД будут мониторить трансляцию запрещенных российских телеканалов во внутренних кабельных сетях общественных зданий всех форм собственности: школах, больницах, гостиницах, домах отдыха.
"МВД призывает директоров государственных и коммунальных учреждений, а также владельцев отелей, санаториев и домов отдыха в добровольном порядке, не дожидаясь визита сотрудников правоохранительных органов, отключить вещание в своих внутренних сетях запрещенных в установленном законом порядке российских телеканалов", - написал Геращенко.
Перечень запрещенных каналов:
1. Первый канал. Всемирная сеть
2. РТР-Планета
3. Россия 24
4. НТВ-Мир
5. ТVCI (ТВ Центр)
6. Россия 1
7. НТВ
8. ТНТ
9. Петербург 5
10. Звезда
11. РЕН-ТВ
12. Life News
13. Russia Today
14. РБК-ТВ